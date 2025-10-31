Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevo mobiliario en La Azurarera. IDEAL

La Azucarera estrena mobiliario con madera local de 'Km 0'

La nave en la que está instalado el grupo dirigido por Antolino Gallego, la primera en mudarse, ha sido decorada con la primera exposición de choperas

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:32

La Azucarera de San Isidro, esa joya histórica que necesita decenas de millones para que sea el gran campus sostenible de España, recibe cada día ... trabajadores en sus instalaciones. Son investigadores de la Universidad de Granada (UGR). No son aún albañiles. El laboratorio UIMA (unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía) está a pleno rendimiento. Estos científicos y técnicos operan con máquinas y analizan maderas en un espacio único en el territorio andaluz.

