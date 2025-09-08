Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras permitirán la mudanza de los primeros trabajadores a la Azucarera Pepe Marín

La Azucarera acogerá nuevas intervenciones este otoño para el traslado de investigadores

Las obras serán para la adaptación de la nave de enseres de la destilería con financiación gubernamental

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Los pasos están dados para que la primera gran obra de la Azucarera de San Isidro empiece en octubre o cuanto antes. Lo cuenta el ... vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada (UGR), Enrique Herrera, en referencia a las intervenciones previstas para la adaptación de la nave de enseres de la destilería. El objetivo es convertirla en espacio de trabajo para algunos grupos de investigación.

