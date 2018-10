La edad media de los ludópatas desciende de los 46 a los 35 años en Granada Mesa informativa sobre las adicciones al juego de la asociación Agrajer en Puerta Real. / Rosa Soto Cada vez más jóvenes y adolescentes sufren adicciones a apuestas deportivas y juegos online por la facilidad de acceso con el móvil ROSA SOTO GRANADA Martes, 30 octubre 2018, 00:34

Granada. Los juegos de azar no son cosa de niños, o sí: el 6,06% de las personas en tratamiento por juego patológico en la provincia de Granada son menores de edad, adolescentes enganchados a las diferentes modalidades de juego que están al alcance de su mano con tan solo un click en el teléfono móvil u ordenador. La secretaria de la Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Agrajer), Inmaculada Campos, alertó ayer del rejuvenecimiento que está sufriendo el perfil del ludópata. «Cada vez es más habitual ver en nuestra asociación a jóvenes de 18 o 20 años acompañados por sus padres, pero en algunos casos llegan niños de 15 años o menos», apuntó Campos frente al stand que instaló la asociación en Puerta Real. Voluntarios de Agrajer entregaron folletos informativos sobre los talleres que llevan a cabo como parte de la campaña de concienciación y sensibilización que desarrollaron con motivo del Día Sin Juegos de Azar.

A la jornada se sumó el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Granada, Higinio Almagro, quien reconoció que «hablar de juegos de azar es hablar de un problema que afecta cada vez a más personas y a edades más tempranas, sobre todo entre jóvenes y adolescentes». Cada año se incorporan 200 nuevas personas al programa para tratar el juego patológico en Agrajer y el 57% son menores de 35 años.

En lo que va de año, un total de 203 personas han iniciado en esta asociación una terapia por ludopatía, de las que 99 son enfermos y las 104 restantes son familiares directos que también se ven afectados por los estragos que causa a la economía del hogar y a las relaciones personales. Sin embargo, el tratamiento puede durar desde seis meses hasta años en función de la persona y su grado de adicción. Por eso a día de hoy hay un total de 455 pacientes que acuden a tratamiento en esta entidad, de las que 238 son afectados en primera persona y 217 familiares. De todos ellos, el 6,06% son menores de edad que acudieron acompañados por los padres, casi un 2% más que el año anterior, según explicó la secretaria de Agrajer.

«Los padres tenemos que controlar sobre todo los horarios de los hijos. Si el niño cada vez sale menos a la calle y se mete en su cuarto y pasa horas con el ordenador jugando puede ser una señal. Empiezan a tener problemas sociales, se retraen... Mucho ojo y precaución con los niños», advirtió Campos. Precisamente el incremento de jugadores tan jóvenes ha hecho descender la media de edad de las personas adictas al juego patológico y en la última década se ha bajado de los 46 a los 35 años en la provincia de Granada.

La directora del Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Granada (CDP), Blanca Molina, reafirmó este descenso en la edad media de los pacientes que acuden a este centro para superar la dependencia a los juegos de azar y apuestas. Molina fue también contundente con la posible causa a esta tan temprana adicción: «Cambia el perfil porque cambia la modalidad de juego. Las nuevas tecnologías en el móvil y en el ordenador hacen que jugar y apostar sea más sofisticado y requieren de una preparación que los chicos de hoy día prácticamente tienen desde muy jóvenes porque han nacido en un entorno digital». De este modo, el perfil de los más jóvenes jugadores se amolda a las nuevas ofertas de juegos y apuestas online, una versión avanzada de las tradicionales tragaperras y ruletas que se encuentran en los locales especializados en este tipo de ocio para adultos y con moderación.

Ídolos en horario infantil

Caras conocidas como el futbolista Cristiano Ronaldo, el tenista Rafa Nadal o el atleta Usain Bolt han protagonizado anuncios de televisión promocionando diferentes casas de apuestas online relacionadas con la competición deportiva o juegos de azar como el póker. Muchos de estos anuncios se pueden ver en cualquier canal a cualquier hora del día pasando por alto la legislación vigente que lo prohíbe explícitamente.

Las cadenas de televisión tienen por ley un horario protegido para los menores de edad que va desde las 06.00 hasta las 22.00 horas. En esta franja horaria no pueden emitir contenido clasificado para adultos, entre el que se encuentran los anuncios de apuestas y juegos de azar. Además, existe un horario reforzado para los fines de semana. No obstante, el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada criticó ayer que las televisiones «bombardeen al espectador con publicidad de apuestas, juegos de azar y loterías en horario protegido». A todo ello Higinio Almagro añadió la influencia negativa que puede ejercer la presencia de deportistas estrella en estos anuncios sobre los menores de edad que los admiran. «Es una forma de incitar a los niños a jugar. Por eso es fundamental exigir que se cumpla la ley para que esa publicidad no aparezca en la franja horaria protegida», indicó.

Estigma y rechazo

La edad cada vez más baja de quienes sufren adicción a algún tipo de juego y el hecho de que la modalidad online gane terreno a los salones de apuestas de toda la vida no rompe, sin embargo, con la concepción de la sociedad tiene de estos jugadores. «La adicción al juego no es un vicio, es una enfermedad que trunca las vidas de los afectados y de su entorno más cercano, de su familia», apuntó Almagro, quien agregó que «hay que entender que estas personas son pacientes y la sociedad tiene una gran responsabilidad para dejar de estigmatizar a este colectivo».

De ahí que el delegado apuntara a la necesidad de «invertir en medidas de prevención» para dirigirse especialmente al público joven, pero también para «romper con el estigma y los obstáculos que dificultan el tratamiento», ya que «muchas personas no reconocen que tienen un problema con el juego por miedo al rechazo y a lo que puedan pensar»