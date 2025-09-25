Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro Óscar Puente y la alcaldesa Marifrán Carazo se saludan en el desayuno informativo en el que el dirigente presentó la propuesta de integración del tren. PEPE MARÍN

El Ayuntamiento urge a cerrar el convenio de la integración del tren

Las administraciones deben acordar qué porcentaje de la inversión le corresponde a cada una

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:07

La última reunión técnica sobre la integración del ferrocarril ha dejado avances respecto a propuestas como la recuperación del cercanías y la creación de una ... variante exterior que permita eliminar el ramal de Moreda que atraviesa la ciudad. La cita, sin embargo, no ha dejado entrever grandes novedades respecto al convenio que determinará qué porcentaje de la inversión le corresponde cada una de las administraciones que participan en la operación y el Ayuntamiento de Granada, a través de una nota informativa, ha urgido para que se inicien los trabajos para que se pueda desembocar lo antes posible en la firma de un acuerdo.

