El Ayuntamiento urge a cerrar el convenio de la integración del tren

La última reunión técnica sobre la integración del ferrocarril ha dejado avances respecto a propuestas como la recuperación del cercanías y la creación de una ... variante exterior que permita eliminar el ramal de Moreda que atraviesa la ciudad. La cita, sin embargo, no ha dejado entrever grandes novedades respecto al convenio que determinará qué porcentaje de la inversión le corresponde cada una de las administraciones que participan en la operación y el Ayuntamiento de Granada, a través de una nota informativa, ha urgido para que se inicien los trabajos para que se pueda desembocar lo antes posible en la firma de un acuerdo.

La cuestión del convenio, como resaltan las fuentes consultadas, es clave en la integración por dos motivos. Por una parte, debe resolver el asunto de las competencias toda vez que el proyecto de integración engloba aspectos que exceden las funciones habituales que aborda ADIF, que suele estar centrada prácticamente en exclusiva en la infraestructura ferroviaria. Especificar qué hará la compañía es importante para que no quede ningún cabo suelto y la iniciativa no sea vea afectada por problemas administrativos durante su ejecución.

Por otra parte, el convenio es importante porque debe determinar qué porcentaje de la inversión recae en cada una de las tres instituciones. En septiembre del año pasado, cuando el ministro Óscar Puente presentó la propuesta en el desayuno informativo organizado por IDEAL, se habló de un proyecto con un coste de 230 millones de euros de los que «entre 71 y 74 millones serían aportados entre Junta y Ayuntamiento». Eso hacía recaer la mayor parte del esfuerzo sobre la administración central.

Desde entonces, ninguna de las implicadas ha expresado otras cifras públicamente, aunque sí se ha dejado caer que el modelo a seguir sería el de Almería, donde la integración también se repartió entre tres instituciones con el Gobierno asumiendo la mayor cantidad.

Las fuentes consultadas por IDEAL confirman la percepción de que lo expresado por Puente hace un año «debe ser el punto de partida» y confían en que el Ejecutivo cumpla su palabra y asuma una parte importante del esfuerzo, tal y como expresó el responsable de Transportes entonces y como ocurrió en Almería.