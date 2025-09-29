El Ayuntamiento toma medidas por la inseguridad en el Sacromonte

El Ayuntamiento de Granada ha solicitado una reunión con la Subdelegación del Gobierno para abordar el problema de inseguridad con el que viven los vecinos ... del Sacromonte. Así lo confirmó el concejal de Mantenimiento y Participación Ciudadana y presidente de la junta municipal de distrito del Albaicín, Francis Almohalla, que también indicó que los afectados se han ofrecido a colaborar en el encuentro para transmitir a las autoridades la situación de su barrio. Los vecinos denuncian desde hace meses robos en sus patios, allanamientos a sus casas y problemas de convivencia con personas ajenas al barrio. Aseguran que en los alrededores hay, al menos, dos puntos de venta de droga, y que los problemas están causados por personas que acuden a dichos lugares a obtener estas sustancias.

La preocupación y el miedo han hecho que los afectados creen un grupo de WhatsApp para alertar a los habitantes de lo que sucede día a día. Las denuncias en las juntas municipales de distrito se repiten desde hace un año. Algunos vecinos se atreven a hablar y contar su caso. Otros prefieren dejar trabajar a las autoridades y admiten que tienen miedo por el panorama que se vive en su barrio de toda la vida. «La zona se transforma a partir de media tarde y durante la noche», cuenta Elena, que prefiere no dar su verdadero nombre «por lo que pueda pasar».

Dos zonas más afectadas

Según explican los afectados, los hechos que denuncian se producen cuando los individuos se dirigen a los puntos de venta de droga. «Se cuelan en nuestros patios y cogen lo primero que se encuentran a mano», relatan. Hay un negocio que ha sufrido hasta tres atracos en un mes. Las zonas más afectadas son las calles Verea de Enmedio y Verea Baja.

A estos hechos se suman tirones de carteras, persecución de personas para atracarlas o el destrozo de cristales de coches

La Policía Nacional, por su parte, asegura que ha recibido quejas vecinales por distintas incidencias en el Sacromonte, provocadas principalmente por dos individuos. Uno de ellos se dedicaba a crear malestar y amenaza a los vecinos y tenía comportamientos incívicos. Este fue detenido y puesto a disposición judicial. Un segundo individuo, relacionado con varios robos cometidos en locales de restauración de la zona, ya ha sido identificado y en la actualidad existe un dispositivo policial específico para su localización y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Defienden que tanto la Policía Nacional como la Local trabajan de manera activa a través de varios dispositivos policiales en marcha para mejorar la seguridad ciudadana en la zona, además de investigar sobre la información recibida en lo referente al consumo y tráfico de drogas en dicho barrio.

La Policía Nacional también informó anteriormente que detuvieron a un individuo por tenencia ilícita de armas y se está buscando a otro por un presunto delito contra las personas.