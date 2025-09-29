Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del Sacromonte Alfredo Aguilar

El Ayuntamiento toma medidas por la inseguridad en el Sacromonte

Los vecinos denuncian robos y atracos y piden refuerzo policial desde hace un año y el consistorio solicita una cita con Subdelegación

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:02

El Ayuntamiento de Granada ha solicitado una reunión con la Subdelegación del Gobierno para abordar el problema de inseguridad con el que viven los vecinos ... del Sacromonte. Así lo confirmó el concejal de Mantenimiento y Participación Ciudadana y presidente de la junta municipal de distrito del Albaicín, Francis Almohalla, que también indicó que los afectados se han ofrecido a colaborar en el encuentro para transmitir a las autoridades la situación de su barrio. Los vecinos denuncian desde hace meses robos en sus patios, allanamientos a sus casas y problemas de convivencia con personas ajenas al barrio. Aseguran que en los alrededores hay, al menos, dos puntos de venta de droga, y que los problemas están causados por personas que acuden a dichos lugares a obtener estas sustancias.

