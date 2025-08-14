El Ayuntamiento refuerza el plan especial de prevención contra incendios forestales El plan lleva activo desde inicio del verano y se ve reforzado con la presencia del GRAFOR en estos días de alto riesgo

El Ayuntamiento de Granada refuerza desde este jueves, a las 00:00 horas, el plan especial de prevención contra incendios forestales, un dispositivo que se mantendrá operativo durante, al menos, 48 horas, con el objetivo de minimizar el riesgo en los entornos naturales periurbanos de la ciudad ante la previsión de temperaturas extremas, rachas de viento y la celebración de eventos festivos, ya que estos se pueden generar descuidos que produzcan situaciones de riesgo a causa de acumulación de gente y otras circunstancias.

El plan contempla la movilización del Grupo GRAFOR de Bomberos, especializado en la extinción de incendios forestales, que permanecerá en guardia para una respuesta inmediata en caso de emergencia. Junto a ellos, efectivos de Protección Civil y Policía Local continuaran estando presentes de forma intensiva las zonas de mayor riesgo, como los bosques periurbanos y áreas naturales próximas a la ciudad, realizando labores de vigilancia y prevención, tal y como vienen haciendo desde que se activó el plan especial.

Todos los medios están activados y coordinados para garantizar la máxima protección de nuestro entorno natural, recordando que este despliegue preventivo se suma a las labores de vigilancia y limpieza que se realizan de forma continuada durante el verano.

Las altas temperaturas registradas en los últimos días han elevado el riesgo de incendios forestales, obligando a intensificar la vigilancia. Este dispositivo especial del GRAFOR permitirá reaccionar de forma rápida ante cualquier conato, especialmente en jornadas donde la afluencia de personas a zonas verdes y las aglomeraciones de gente aumentan, debido a las diferentes fiestas que se celebran, la probabilidad de incidentes.

Las zonas donde se intensifica este plan van desde el El Fargue, Serrallo, Carretera de la Sierra, cementerio, Abadía del Sacro-monte, Alhambra o Campus de la Salud. En total, superan las diez zonas por supervisar, lo que supone la vigilancia especial.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones, es importante evitar encender fuego en zonas no autorizadas, apagar correctamente cualquier barbacoa o fogata, no arrojar colillas ni basura susceptible de arder, tales como cristales o plásticos, y prestar especial atención al uso de maquinaria o vehículos en áreas donde la vegetación se encuentre especialmente seca. Asimismo, se recomienda estacionar únicamente en zonas habilitadas y no dejar objetos que puedan actuar como fuente de calor o llama.

Con este refuerzo en el operativo, el Ayuntamiento de Granada reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente, y recuerda que la colaboración de todos es clave para prevenir y evitar que el fuego dañe el valioso patrimonio natural que rodea la ciudad.