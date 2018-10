El Ayuntamiento propone alquilar la Casa de Zafra y el Cuarto Real hasta las cinco de la madrugada FERMÍN RODRÍGUEZ La concejala de Turismo, explicó que el expediente se presentó a la junta de portavoces con toda la documentación necesaria y aseguró que la retirada del mismo es «para que no se haga una polémica de donde no la hay» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 26 octubre 2018, 00:22

El Ayuntamiento de Granada propondrá en el pleno del próximo mes de noviembre la celebración de bodas y otros eventos civiles en la Casa de Zafra y el Cuarto Real de Santa Domingo entre las nueve de la mañana y las cinco de la madrugada. La junta de portavoces de los grupos municipales de la capital valoró incluir esta propuesta como un punto urgente del orden del día del pleno que hoy se celebrará, pero finalmente el equipo de gobierno decidió retirar el mismo ante el rechazo de la oposición a tratar esta cuestión con premura y sin pasar por la comisión de Economía.

El texto que se ha retirado, al que ha tenido acceso IDEAL, propone la utilización de tres espacios del Cuarto Real de Santo Domingo -la Qubba, la sala de conferencias y los jardines- para la celebración de eventos. Además, se incluye el patio de la Casa de Zafra como otro de los lugares en los que poder realizar estos actos y para ambas localizaciones también se permite la celebración de actividades de interés general y sesiones de fotografía o rodajes cinematográficos en el mismo horario.

La concejala de Turismo, Raquel Ruz, explicó que el expediente se presentó a la junta de portavoces con toda la documentación necesaria y aseguró que la retirada del mismo es «para que no se haga una polémica de donde no la hay». En su opinión, el documento se ha retirado «para debatirlo con más sosiego», pero la edil aseguró que la propuesta no perjudicará a los colectivos y organizaciones sociales que de forma habitual vienen utilizando estos espacios municipales. El objetivo de la medida, explicó, es que se encuentre financiación para «al menos» costear el mantenimiento de estos dos enclaves de la ciudad y que se dejen de ver como una «alternativa barata» a otros espacios. El equipo de gobierno, que tiene la intención de debatir la cuestión en las comisiones del próximo mes, seguirá adelante con la propuesta a pesar de las críticas de la oposición.

Críticas

El PP reclamó «información más amplia» sobre el expediente y conocer con detalle «qué va a estar permitido y qué no» y si el dinero será gestionado por la Agencia Albaicín, a la que se encuentran adscritos ambos espacios. Cs, por su parte, también celebró la retirada de este documento y solicitó un pliego desarrollado antes de publicar las tasas. «No se pueden abrir ambos lugares a bodas y comuniones sin saber dónde se va a acotar», explicó Cs. Por último, IU mostró su rechazo a que en cualquier caso se valore este expediente ya que el patrimonio «podría sufrir un daño importante», cuando debe conservarse como un «lugar de uso público para colectivos y organizaciones sociales que no debe privatizarse a eventos».