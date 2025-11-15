Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Ayuntamiento impulsa un curso y una campaña sobre 'Violencia Sexual en el Ámbito Digital' por el 25N

Dirigidos a personas empadronadas en la ciudad, los talleres se desarrollarán online, entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, a través de un enlace a una plataforma Moodle que se habilitará en el email a cada participante

Ideal

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:17

Comenta

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Educación, Empleo e Igualdad, ha programado un curso online sobre la Violencia Sexual en el ... Ámbito Digital, dentro de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Dirigido a personas empadronadas en la ciudad, se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, a través de un enlace a una plataforma Moodle que se habilitará en el email a cada participante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  8. 8 La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda
  9. 9

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento impulsa un curso y una campaña sobre 'Violencia Sexual en el Ámbito Digital' por el 25N

El Ayuntamiento impulsa un curso y una campaña sobre &#039;Violencia Sexual en el Ámbito Digital&#039; por el 25N