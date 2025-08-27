El Ayuntamiento hará un nuevo pozo para acabar con la falta de suministro

El Ayuntamiento de Alicún de Ortega trabaja ya en un nuevo pozo con el que poder abastecer de agua a su población y acabar así ... con la falta de suministro en el municipio. El alcalde de la localidad. Rafael Marín (PSOE), asegura que están a la espera de recibir una subvención por parte de Diputación para seguir con los procedimientos, ya que la administración provincial ha dado ya el visto bueno de los trámites para la documentación.

El alcalde afirma que pusieron en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil la existencia de supuestos pozos ilegales en la zona que podrían estar detrás de esta escasez de agua y los agentes confirmaron que se estaba investigando. Precisó que hay tres o cuatro sondeos a más de 150 metros de profundidad, mientras que el del Ayuntamiento está a solo 30. De hecho, el segundo pozo, para que ya han iniciado los trámites, estaría a más profundidad que el actual para evitar dificultades en el futuro.

Para la construcción de esta infraestructura tendrán que contar con la autorización la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El consistorio reiteró que «un uso responsable permitirá afrontar esta situación de la mejor manera posible y garantizar la disponibilidad para todos».

Según detalló el primer edil, Alicún de Ortega había sufrido anteriormente problemas en la calidad de su agua por los niveles de nitrato en su agua, pero nunca se había procedido a impedir el suministro durante un periodo tan largo. Rafael marín asegura que, en la mayoría de los casos, se habían mantenido al límite de las cantidades que se consideran no aptas para el consumo humano.