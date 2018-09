El Ayuntamiento de Granada propone subir el impuesto de circulación a los coches más viejos para lograr 900.000 euros Baldomero Oliver. / PEPE MARÍN El área de Economía municipal vuelve a plantear la eliminación de la bonificación para los vehículos con más de 25 años «no históricos» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Lunes, 17 septiembre 2018, 12:05

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha propuesto este lunes en la comisión de Economía de la corporación que el impuesto de circulación suba para los coches con más de 25 años a través de la eliminación de la bonificación del 100%. La intención del titular del área, Baldomero Oliver, es lograr unos 900.000 euros con una medida que ya trató de aprobar el PSOE el pasado año tras la aprobación del plan de ajuste, pero que fue rechazada al no validarse todos los todos cambios propuestos en las ordenanzas fiscales.

Esto último es lo que provoca que de cara al año 2019 el área de Economía haya anticipado la modificación de este impuesto, con el deseo de que no llegar a acuerdos con respecto a otros pagos -por ejemplo el IBI- no frene que esta propuesta salga adelante. De esta subida del impuesto de circulación para los coches de más de 25 años se librarán, según la propuesta municipal, los considerados como «vehículos de carácter histórico», que sí mantendrían la bonificación del 100% del impuesto.

«Se lograría no bonificar a los vehículos más contaminantes y preservar que esto no choque con los vehículos históricos. En la ordenanza aclaramos la tipología de vehículos que se pueden acoger a esta bonificación«, ha explicado Baldomero Oliver.

Además, el área de Economía municipal ha propuesto también la modificación de la ordenanza general que condiciona el resto de impuestos para modificar las «condiciones para beneficiarse de bonificaciones». En este sentido, el Ayuntamiento de Granada quiere exigir que los ciudadanos estén «al día de cualquier deuda con el Ayuntamiento» para poder beneficiarse de reducciones en los impuestos. También se incorporarán «nuevos requerimientos normativos» que Baldomero Oliver no ha detallado al entender que el expediente «no tiene ningún contenido político». «Ha sido elaborado por el órgano de gestión tributaria y entendemos que no debería haber demasiado problema para que los grupos nos dieran su apoyo», ha asegurado el responsable de la economía municipal, que no tiene cuantificarlo aún cuanto podrá aportar esta medida.

El IBI sube

Mientras que los técnicos municipales continúan elaborando las ordenanzas fiscales para el próximo año, Baldomero Oliver ha explicado que mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez «no diga lo contrario» el IBI subirá un 4% para los granadinos en 2019. Oliver ha contado que no se tocará la parte de este impuesto que depende del Ayuntamiento de Granada, pero ha recordado que mientras que no se bloquee -vía decreto ley o a través de los Presupuestos del Estado- el aumento del 4% del IBI para la actualización de los valores catastrales se producirá esta subida en 2019. El consistorio sólo tendría la posibilidad de frenar de este ascenso si lo compensa a través de otras medidas que incrementen los ingresos o reduzcan los gastos, ya que la subida del IBI está registrada en el plan de ajuste y su incumplimiento encendería de nuevo las alarmas en el ministerio de Hacienda y volvería a acercar la posibilidad de que el Ayuntamiento fuera intervenido por el Gobierno central.