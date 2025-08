El Ayuntamiento de Granada exige al Gobierno que gestione e invierta en el servicio ferroviario: «No se puede hacer peor»

Europa Press Miércoles, 6 de agosto 2025, 13:33 Comenta Compartir

El portavoz del Gobierno municipal de Granada, Jorge Saavedra, se ha referido este miércoles a los últimos retrasos de varios trenes que conectan Andalucía con el resto de España, entre ellos un Avant Granada-Sevilla, y ha exigido al Ejecutivo de España «que invierta, que gestione, que asuma sus responsabilidades». Así, ha dicho que «es insoportable lo que sufren los granadinos con una gestión nefasta».

«No se puede hacer peor por parte del Gobierno de España. Son continuas las cancelaciones, los retrasos, además, sin ninguna sensibilidad hacia el ciudadanos, el viajero, que se encuentra sin información, sin agua, sin saber cuándo saldrá su tren», ha asegurado el portavoz del equipo de gobierno local a través de una nota de audio.

Saavedra ha lamentado que «una vez más tenemos que decir que la gestión que está haciendo el Gobierno de España de esa infraestructura vital para Granada, como es la ferroviaria, los trenes que nos unen con Madrid o que nos unen con Sevilla o con Málaga, es lamentable. No se puede definir de otra manera».

Ha considerado que con esto desde el Ejecutivo «están haciéndole mucho daño a los ciudadanos, a los viajeros, a los granadinos que no saben y que no pueden ya confiar en ese transporte que antes era fiable, que antes era de enorme calidad y que con el Gobierno del PSOE se ha convertido en un transporte que no da ninguna fiabilidad y con absoluta incertidumbre».

Asimismo, también ha exigido a los dirigentes granadinos del Gobierno de España, como el subdelegado del Gobierno o el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, «que digan algo». «Es que ni están ni se les espera, ni dan explicaciones ni asumen tampoco la gestión de esta infraestructura ni dan soluciones ni nos garantizan que esto se vaya a arreglar», ha manifestado.