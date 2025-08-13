Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El teniente de alcalde delegado de Innovación, Vito Episcopo, presenta la nueve sede electrónica. Ideal

El Ayuntamiento de Granada amplía los servicios de su sede electrónica: estos son los trámites que puedes hacer

El Ayuntamiento impulsa «una administración más ágil y accesible con nuevas funciones online para altas, cambios, bajas y certificados de empadronamiento»

Ideal

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:51

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha nuevas funcionalidades en su sede electrónica que permiten realizar todos los trámites relacionados con el padrón ... municipal de manera completamente telemática. A partir de ahora, los ciudadanos podrán gestionar altas, modificaciones, bajas y obtener el certificado de empadronamiento desde cualquier dispositivo con conexión a internet —ordenador, tableta o teléfono móvil—, sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales.

