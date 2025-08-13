El Ayuntamiento de Granada amplía los servicios de su sede electrónica: estos son los trámites que puedes hacer
El Ayuntamiento impulsa «una administración más ágil y accesible con nuevas funciones online para altas, cambios, bajas y certificados de empadronamiento»
Ideal
Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:51
El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha nuevas funcionalidades en su sede electrónica que permiten realizar todos los trámites relacionados con el padrón ... municipal de manera completamente telemática. A partir de ahora, los ciudadanos podrán gestionar altas, modificaciones, bajas y obtener el certificado de empadronamiento desde cualquier dispositivo con conexión a internet —ordenador, tableta o teléfono móvil—, sin necesidad de desplazarse a las oficinas municipales.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de innovación del consistorio, que apuesta por una administración más ágil, cercana y accesible para toda la ciudadanía, y está disponible desde que comenzara este mes.
«Nuestro objetivo no es solo mejorar los servicios públicos, sino también liberar carga de trabajo en las oficinas presenciales, para que nuestros empleados municipales puedan dedicar más tiempo y atención a quienes más lo necesitan: aquellas personas que no son nativas digitales o requieren un acompañamiento personalizado», ha señalado el teniente de alcalde delegado de Innovación, Vito Episcopo.
La nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Granada permite realizar, entre otros, los siguientes trámites:
-Alta o cambio de domicilio en el padrón: Acceder al trámite
-Modificación de datos personales: Acceder al trámite
-Solicitud del certificado de empadronamiento
Además, se han habilitado tutoriales interactivos para guiar a los usuarios durante el proceso y facilitar que cualquier persona pueda completar los trámites de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
Esta actuación se alinea con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su compromiso de «No dejar a nadie atrás» («Leave No One Behind»), poniendo especial atención en los colectivos más vulnerables y fomentando una administración inclusiva y moderna.
Con esta apuesta por la digitalización útil y responsable, el Ayuntamiento de Granada reafirma su compromiso con una ciudad más inteligente, eficiente y centrada en las personas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.