El Ayuntamiento estudia instalar cámaras para la seguridad del Cristo de los Favores

La alcaldesa de Granada, flanqueada por el presidente de la asociación del Realejo y un hermano de los Favores, escucha a una vecina.

Javier F. Barrera Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 17:37 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

Los actos vandálicos sufridos por el Cristo de los Favores, en el Campo del Príncipe del Realejo, en la madrugada del sábado han llevado al Ayuntamiento a reaccionar. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este lunes la zona para conocer sobre el terreno el estado del monumento y escuchar a los vecinos para encontrar soluciones.

Sobre la una del mediodía de este lunes, la regidora ha sido recibida por representantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cristo de los Favores y por el presidente de la Asociación de Vecinos del Realejo, Antonio López González.

No estaban solos. Muchos vecinos del barrio que han estado presentes han mostrado de la preocupación que existe en el barrio greñúo y lo profundo que ha afectado este vandalismo sobre El Señor de Granada.

Los vecinos han planteado a los representantes municipales la posibilidad de instalar un sistema de cámaras de videovigilancia en el entorno del Campo del Príncipe, algo que el Ayuntamiento ha recibido de buen grado y que ha prometido analizar. «Estudiaremos posibles medidas que garanticen su preservación más allá de la presencia policial habitual».

La alcaldesa ha explicado que junto a la Hermandad del Cristo de los Favores, el Ayuntamiento había encargado un proyecto de rehabilitación y mejora del monumento, tras detectar algunas grietas que podían suponer daños estructurales, así como ciertos deterioros en las piezas que forman la propia cruz.

El Ayuntamiento de Granada asumirá directamente la restauración y conservación del monumento al Señor de los Favores, situado en el Campo del Príncipe.

Carazo ha explicado que este proyecto está dotado con un presupuesto de 15.000 euros y ya está aprobado por la Junta de Gobierno Local. Los arreglos contemplan la reposición y la limpieza de los elementos de piedra y de mármol, la consolidación estructural, el sellado de juntas, la aplicación de protección hidrofugante y la conservación de la rejería y del entorno del monumento.

Tras los desperfectos ocasionados, esta actuación será revisada y actualizada. «El objetivo es garantizar una restauración integral del conjunto escultórico y asegurar su preservación«.

Condena firme

Marifrán Carazo ha condenado «la falta de civismo y de respeto hacia el patrimonio de todos los granadinos», y ha explicado que el Cristo de los Favores «es una joya cultural e identidad del barrio del Realejo y de toda Granada». La alcaldesa ha subrayado que en «una ciudad que respira historia, arte y devoción en cada calle el hecho de «cuidar y proteger nuestro patrimonio no es solo una obligación institucional, sino un deber ciudadano».

«Estos hechos nos entristecen profundamente y nos reafirman en la necesidad de seguir educando en el respeto, el civismo y la conciencia patrimonial».