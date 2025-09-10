Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo Los médicos de atención primaria contactan contactan con sus pacientes a través de una extensión de teléfono única

Sara Bárcena Hernández Granada Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:48

En los últimos años nos hemos acostumbrado a no coger el teléfono cuando llaman números desconocidos. Y no solo por los comerciales que bombardean con información de todo tipo a cualquier hora del día, sino porque las estafas están a la orden del día. Pero la realidad es que, algunas veces, responder puede ser vital.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya lo ha advertido en numerosas ocasiones. Si te llama este número, cógelo. ¿Por qué? Porque podría ser tu médico. Con la extensión 955 800 008, la Consejería de Salud ha consolidado un único teléfono para las llamadas salientes de los centros de atención primaria.

Durante un tiempo, los usuarios de la sanidad pública andaluza podían recibir comunicaciones desde distintos números, «lo que dificultaba la identificación del emisor», según la Junta de Andalucía. Pero a día de hoy, siempre que entre una llamada de este número, será tu médico de familia, su residente o la enfermera del centro de salud que te corresponde.

De esta manera, se ha mejorado la atención y la seguridad de los usuarios, que ya habían denunciado múltiples intentos de fraude y timos con llamadas fingiendo ser personal sanitario del sistema público andaluz. Ahora, al ver 955 800 008 en la pantalla de su teléfono, el paciente sabrá que la llamada es del SAS.

En caso de que los usuarios quieran comunicarse con el Servicio Andaluz de Salud, existen otras herramientas como ClicSalud+, la aplicación móvil Salud Andalucía o Salud Responde.