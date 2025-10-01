Aviso por posibles tormentas en Granada esta misma tarde Aunque son más probables en las sierras, podrían afectar a la capital

Días nublados y de lluvias intermitentes los que se viven en Granada. Con la duda de si sacar el paraguas o no va a hacer falta. No se puede descartar que llueva algo más en la provincia en lo que queda de miércoles, aunque las probabilidades se reducen en torno a la capital y aumentan en las zonas de sierra y en la Costa.

«Quedan restos de aire frío en capas altas que pueden propiciar algunos chubascos aislados y tormentas. Quedan casi descartados en Granada capital, pero sí en las sierras. Pero no es descartable tampoco (que llueva en la ciudad), ya que en los últimos días se registraron situaciones imprevisibles con chubascos tormentosos abundantes en zonas como Caparacena», señala Adrián González (@Granada_Meteo).

En cualquier caso, de llover serían chubascos poco abundantes y aislados. La Aemet apunta en su pronóstico para la provincia de Granada intervalos de cielos nubosos con chubascos ocasionales, más probables e intensos en el litoral, donde apuntaba que podrían ser localmente fuertes de madrugada. Ya para esta tarde advierte de que las lluvias se concentrarán en las sierras.