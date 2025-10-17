Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aviso amarillo de Aemet por tormentas este viernes en Granada: horas y zonas más afectadas

Los avisos se activarán entre las 14 y las 21 horas en las comarcas granadinas de Alpujarras y Sierra Nevada, así como en la cuenca del Genil (Granada capital y Área Metropolitana)

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:24

Las lluvias, que amenazaban con regresar este jueves y al final se alejaron de Granada, llegan a la provincia este viernes en forma de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este 17 de octubre avisos de nivel amarillo en las provincias de Granada y Jaén por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Los avisos se activarán entre las 14 y las 21 horas en las comarcas granadinas de Alpujarras y Sierra Nevada, así como en la cuenca del Genil (Granada capital y Área Metropolitana) y en la Sierra de Cazorla y la comarca de Segura de la provincia de Jaén.

Aunque, al ser tormentas, las precipitaciones son algo más imprevisibles, se espera que la mayor cantidad de agua pueda caer en toorno a las cinco de la tarde, según la información facilitada por la Aemet.

La Aemet prevé para este viernes en Andalucía cielos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, abriéndose claros por la tarde. En el resto se espera nubosidad de evolución diurna y chubascos por la tarde que podrán ir acompañados de tormentas, más probables e intensos en las sierras, donde podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios, localmente en descenso en el interior oriental. Habrá vientos moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho. En el resto los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

