Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega La aeronave tuvo que despegar por segunda vez desde la isla después de solucionar la incidencia

Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega.

S. P. Martes, 30 de septiembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Un avión que despegó este martes de Gran Canaria a las 8.55 horas tuvo que regresar y aterrizar de nuevo en el aeropuerto de la isla después de que un perro que viajaba en la bodega se escapara de su trasportín. Esto provocó un retraso en el vuelo de aproximadamente dos horas.

Fuentes de Aena han confirmado a este periódico que el vuelo IBB5732 de la compañía Binter tuvo que despegar dos veces desde el mismo aeropuerto. Según muestran diferentes páginas de rastreos de vuelos como FlightAware, el avión salió de Gran Canaria y regresó al mismo aeropuerto, volando durante un tiempo aproximado de 25 minutos.

El vuelo tendría que haber llegado a Granada sobre las 12 horas, pero finalmente aterrizó a las 14.10 horas sin más incidencias. Según el registro de la aerolínea, el segundo despegue se produjo en torno a las 11 horas.

Cuando sales para Granada y te tienes que volver a Gran Canaria porque hay un perrete 🐕 revoltoso en bodega que se escapa de su transportín...

Afortunadamente pudieron despegar todos de nuevo posteriormente hacia su destino sin más incidencias. #SafetyFirst pic.twitter.com/mU0bWNhA9a — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) September 30, 2025

El motivo por el que el avión tuvo que regresar al aeropuerto de la isla en un primer momento se debió a que un perro que viajaba en la bodega se escapó de su trasportín.