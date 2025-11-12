Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El tren Almería-Madrid de la semana pasada, que también sufrió un retraso. IDEAL

Una avería retrasa 33 minutos el tren Almería-Granada-Madrid de primera hora

El Alvia, con salida a las 8.08 horas, ha llegado a la capital madrileña a las 15.30 horas

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:33

Otro retraso más en el Alvia que une Almería con Madrid y que tiene parada en Granada. El tren de primera hora de la mañana, ... el de las 8.08 horas, ha llegado a su destino con 33 minutos de demora respecto al horario programado por una avería registrada a la altura de Guadix (salió con origen Granada con un retraso de 25 minutos). Un retraso que ha producido que no llegue hasta las 15.30 horas a la capital de España.

