Una avería retrasa 33 minutos el tren Almería-Granada-Madrid de primera hora
El Alvia, con salida a las 8.08 horas, ha llegado a la capital madrileña a las 15.30 horas
Granada
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:33
Otro retraso más en el Alvia que une Almería con Madrid y que tiene parada en Granada. El tren de primera hora de la mañana, ... el de las 8.08 horas, ha llegado a su destino con 33 minutos de demora respecto al horario programado por una avería registrada a la altura de Guadix (salió con origen Granada con un retraso de 25 minutos). Un retraso que ha producido que no llegue hasta las 15.30 horas a la capital de España.
Se trata de un tren que tiene un trayecto de 6 horas y 49 minutos, con paradas en Guadix, Granada, Antequera y Córdoba, antes de llegar a Atocha, y que se ha criticado en varias ocasiones por el «maltrato ferroviario» que genera. La última incidencia de la conexión Almería-Madrid fue en el Intercity de este pasado 3 de noviembre, que debía llegar a la capital de España alrededor de las 22.30 horas, pero realizó su llegada con más de dos horas de retraso, tras una parada de una hora y media en Fiñana y más de media hora en Guadix por incidencias.
Por este retraso que se suma a una larga lista, la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería criticó el «maltrato ferroviario» que sufre la provincia, después de que los pasajeros del Intercity Almería-Madrid tuvieran que soportar un trayecto de más de nueve horas y con una demora exacta de dos horas y 37 minutos.
