Una avería en el Metro de Granada provoca problemas en el servicio a primera hora de la mañana. Ideal

Una avería en el Metro de Granada provoca problemas en el servicio a primera hora de la mañana

Durante el tiempo que se ha tardado en retirar la unidad, se han establecido servicios parciales entre Albolote y Caleta y Estación Ferrocarril y Armilla

S. Palacios

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:47

Comenta

Una de las unidades del Metro de Granada ha sufrido una avería este viernes a primera hora de la mañana en la parada de La Caleta, lo que ha provocado problemas en el servicio durante algo más de media hora.

La incidencia ha tenido lugar en torno a las 8.20 horas, en la parada de La Caleta, y sobre las 9 horas se ha restablecido la circulación con normalidad entre Albolote y Armilla. Durante el tiempo que se ha tardado en retirar la unidad, se han establecido servicios parciales entre Albolote y Caleta y Estación Ferrocarril y Armilla, según informan a este periódico desde Metro de Granada.

La empresa ha comunicado en sus redes sociales la incidencia y ha informado a los usuarios sobre los servicios parciales para que pudieran disponer de ellos durante la más de media hora que han tardado en restablecer la circulación completamente. «Sentimos las molestias ocasionadas, hemos tenido que retirar una unidad del servicio, esperamos poder restablecer la normalidad lo antes posible», respondía en X.

Actualmente, el servicio opera con normalidad.

