Otra avería deja un AVE de Granada parado antes de llegar a Antequera El maquinista ha detectado un problema en los frenos que no ha podido solucionar

M. V. C. Jueves, 7 de agosto 2025, 20:55 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Jueves y cuarta incidencia consecutiva en los trenes de Granada. El AVE de la tarde a Madrid, con salida a las 18.15 horas de Andaluces, ha sufrido un problema en el sistema de frenos antes de llegar a Antequera y ha quedado detenido sobre las 19.00 horas de la tarde, según han informado los propios pasajeros a esta redacción.

El tren debía hacer una parada en la estación de Antequera Alta Velocidad a las 19.01, pero se ha quedado detenido antes. El personal de a bordo ha explicado a los pasajeros que estaban esperando a que llegara una máquina para remolcar el tren hasta la estación de Antequera y allí enganchar los vagones granadinos con otro servicio ferroviario procedente de Málaga.

La incidencia ha provocado unas dos horas de retraso, por lo que la llegada estimada es alrededor de la medianoche.

Los pasajeros, según han relatado en redes sociales, se quejaban de que no había aire acondicionado en la máquina.

El personal de Renfe que viaja con ellos les ha dado explicación de lo ocurrido con el sistema de frenos y del cambio de tren en Antequera, a donde habrían llegado unos minutos antes de las 21,00 horas. Reanudarán el viaje en otro tren que hará las mismas paradas que estaban previstas. También se les ha informado con un mensaje que han recibido de InfoRenfe en sus móviles, en el que aludían a una «incidencia técnica en los equipos de tracción».

Con este tren, Granada encadena cuatro días consecutivos con incidencias en los servicios ferroviarios.