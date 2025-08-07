Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los pasajeros del AVE averiado esperando para subirse en otro convoy. Ideal

Otra avería deja un AVE de Granada parado antes de llegar a Antequera

El maquinista ha detectado un problema en los frenos que no ha podido solucionar

M. V. C.

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:55

Jueves y cuarta incidencia consecutiva en los trenes de Granada. El AVE de la tarde a Madrid, con salida a las 18.15 horas de Andaluces, ha sufrido un problema en el sistema de frenos antes de llegar a Antequera y ha quedado detenido sobre las 19.00 horas de la tarde, según han informado los propios pasajeros a esta redacción.

El tren debía hacer una parada en la estación de Antequera Alta Velocidad a las 19.01, pero se ha quedado detenido antes. El personal de a bordo ha explicado a los pasajeros que estaban esperando a que llegara una máquina para remolcar el tren hasta la estación de Antequera y allí enganchar los vagones granadinos con otro servicio ferroviario procedente de Málaga.

La incidencia ha provocado unas dos horas de retraso, por lo que la llegada estimada es alrededor de la medianoche.

Los pasajeros, según han relatado en redes sociales, se quejaban de que no había aire acondicionado en la máquina.

El personal de Renfe que viaja con ellos les ha dado explicación de lo ocurrido con el sistema de frenos y del cambio de tren en Antequera, a donde habrían llegado unos minutos antes de las 21,00 horas. Reanudarán el viaje en otro tren que hará las mismas paradas que estaban previstas. También se les ha informado con un mensaje que han recibido de InfoRenfe en sus móviles, en el que aludían a una «incidencia técnica en los equipos de tracción».

Con este tren, Granada encadena cuatro días consecutivos con incidencias en los servicios ferroviarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  4. 4 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  5. 5 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  6. 6 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  7. 7 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  8. 8

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  9. 9 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  10. 10

    La calle Camino Real de los Neveros tendrá una rotonda para controlar el exceso de velocidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Otra avería deja un AVE de Granada parado antes de llegar a Antequera

Otra avería deja un AVE de Granada parado antes de llegar a Antequera