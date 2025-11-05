La Avenida de la Paz tendrá las vías del metro terminadas en noviembre

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, puso de manifiesto que los avances en las obras del metro son «el fiel reflejo del ritmo constante y ... sostenido de unas obras que nos hemos propuesto culminar en 2026». «Encaramos una fase decisiva, con la colocación de las vías y empezando a devolver, de forma progresiva, las calles y plazas ocupadas durante todos estos meses por las obras del metro como la avenida de la Paz», señaló Díaz.

Igualmente, expuso que todo transcurre según los plazos previstos para «hacer realidad la primera prolongación del metro» y que, para ello, los presupuestos de la Junta de Andalucía prevén una partida importante para su finalización.

En la calle San Ramón de Churriana de la Vega, están finalizados los trabajos de reurbanización de acerados, tanto en el lado derecho como izquierdo. Se han colocado también a lo largo de toda la calle los multitubulares y una vez hormigonada la plataforma de vía, en el tramo situado en la intersección con calle Toril, se está llevando a cabo el montaje de la vía.

Zona de esparcimiento

La Avenida de la Paz, donde se hizo la primera soldadura de vía de la prolongación sur, está ya pavimentada la plataforma y la vía colocada a lo largo de todo este subtramo, junto al Parque de la Paz. En la actualidad se está pavimentando la zona de la parada y queda por colocar las zonas de césped artificial (único tramo donde la plataforma quedará revestida con esta terminación por su mejor integración urbana), que darán a la avenida un carácter de esparcimiento por donde no volverá a pasar el tráfico rodado y como extensión del propio Parque de la Paz. A finales del presente mes de noviembre, se habrá concluido la reurbanización integral en esta zona.

Las obras de la Prolongación Sur del Metro de Granada, que gestiona la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, tienen un presupuesto de ejecución de 87 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation, para una ampliación de casi cinco kilómetros de longitud con siete nuevas paradas, que prevé la Consejería de Fomento. Esta prolongación dará servicio a más de 50.000 vecinos de la Vega granadina, residentes a 500 metros de una parada, a lo que habrá que sumar la accesibilidad de otros municipios gracias al intercambiador y aparcamiento disuasorio de La Gloria.