Obras del metro en la calle San Ramón este martes. Pepe Marín

La Avenida de la Paz tendrá las vías del metro terminadas en noviembre

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, señala que las obras han entrado en una fase decisiva que culminará en 2026 con la finalización de los trabajos

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, puso de manifiesto que los avances en las obras del metro son «el fiel reflejo del ritmo constante y ... sostenido de unas obras que nos hemos propuesto culminar en 2026». «Encaramos una fase decisiva, con la colocación de las vías y empezando a devolver, de forma progresiva, las calles y plazas ocupadas durante todos estos meses por las obras del metro como la avenida de la Paz», señaló Díaz.

