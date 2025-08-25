La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos

Las mejoras de accesibilidad en la plaza de San Isidro están ya en marcha. El cambio en la señalización comenzó anoche, a partir de las ... 22.00 horas. Las líneas 7, 8 y N9 quedaron desviadas por Cuesta del Hospicio y la parada de Triunfo estuvo anulada. La línea 33, por su parte, fue desviada por Ribera del Beiro. La actuación estaba inicialmente prevista para el domingo 24 de agosto, pero se pospuso por motivos meteorológicos.

La iniciativa se ha ejecutado a raíz de numerosas peticiones vecinales. Habrá un nuevo paso con semáforo y se dará prioridad al transporte público. Además, en la vía lateral que rodea la plaza y permite acceder a Ancha de Capuchinos se eliminará el aparcamiento y se restringirá el paso para que solo puedan efectuarlo los residentes del barrio. La parada de taxis que se encuentra en el entorno se desplazará al final de la calle Doctor Guirao.

Doble sentido

La medida forma parte de la reordenación de tráfico que el Ayuntamiento de Granada anunció en la Avenida de Madrid. a principios de este verano para permitir la implantación del doble sentido de circulación en el tramo comprendido entre la Avenida de la Constitución y la calle Don Emilio Durán.

El objetivo es facilitar la salida de vehículos a la Circunvalación, especialmente para los residentes de Gran Vía y del entorno del campus universitario de Cartuja, al tiempo que se descongestionan algunas de las calles interiores más saturadas del centro. La inversión estimada para llevar a cabo esta actuación es de 26.000 euros.

La iniciativa responde a estudios técnicos iniciados a finales de 2023, en los que se han tenido en cuenta tanto las condiciones actuales de tráfico como las aportaciones de las Juntas Municipales de Distrito afectadas.

Actualmente, muchos conductores que se dirigen desde la calle Cardenal Parrado hacia la Circunvalación optan por itinerarios alternativos y poco eficientes, atravesando vías de baja capacidad como la calle Nueva del Santísimo o Almona de San Juan de Dios, lo que genera importantes retenciones. Esta situación se ha visto agravada tras la reducción de capacidad en la Avenida Doctor Olóriz a raíz de la implantación del Metro. Con la nueva configuración de doble sentido, los vehículos podrán acceder directamente desde la Avenida de Madrid a la Avenida Doctor Severo Ochoa, mejorando la fluidez del tráfico y ofreciendo nuevas salidas desde el centro de la ciudad.

Hasta ahora, la avenida de Madrid solo tenía un único sentido, que permitía que el flujo de vehículos ascendiese hacia Doctores, Cartuja o San Ildefonso.