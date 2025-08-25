Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Avenida Madrid con vehículos en ambos sentidos. Pepe Marín

La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos

La medida atiende una demanda vecinal histórica, permitirá mejorar la seguridad peatonal y contribuirá a optimizar la circulación general en la zona

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:26

Las mejoras de accesibilidad en la plaza de San Isidro están ya en marcha. El cambio en la señalización comenzó anoche, a partir de las ... 22.00 horas. Las líneas 7, 8 y N9 quedaron desviadas por Cuesta del Hospicio y la parada de Triunfo estuvo anulada. La línea 33, por su parte, fue desviada por Ribera del Beiro. La actuación estaba inicialmente prevista para el domingo 24 de agosto, pero se pospuso por motivos meteorológicos.

