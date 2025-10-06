Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La avenida Federico García Lorca contará con una nueva zona de juegos infantiles

Con una inversión de 422.212 euros, la iniciativa forma parte del plan municipal de embellecimiento de la ciudad

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:57

La avenida Federico García Lorca, ubicada en una zona de expansión residencial en el distrito Beiro, contará con una nueva zona de juegos infantiles. Así ... lo confirmó este lunes la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien enmarcó la actuación en el plan municipal de embellecimiento de la ciudad anunciado hace unos meses.

