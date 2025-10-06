La avenida Federico García Lorca contará con una nueva zona de juegos infantiles

La avenida Federico García Lorca, ubicada en una zona de expansión residencial en el distrito Beiro, contará con una nueva zona de juegos infantiles. Así ... lo confirmó este lunes la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien enmarcó la actuación en el plan municipal de embellecimiento de la ciudad anunciado hace unos meses.

Acompañada por el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, y personal de la concejalía, la regidora detalló que en los próximos meses se iniciarán los trabajos para ofrecer a los más pequeños del barrio una nueva área de juegos. La instalación se situará frente en el bulevar, a la altura del centro deportivo Antonio Prieto, entre las calles Valle Gran Rey, Palmita y Torres.

Pavimento especial para atenuar las caídas

Según señaló Carazo, el proyecto en el que trabaja Urbanismo prevé la transformación de la explanada actual, donde se implantarán columpios, toboganes, estructuras para trepar, juegos de equilibrio y otros tipos de elementos de ocio pensados para los más pequeños. Además, el espacio contará con un pavimento especial para atenuar las caídas, además de vegetación y zonas verdes.

En total, se plantarán 22 árboles para dar «comfort» a las familias. Respecto a los plazos de ejecución, el horizonte que maneja el Ayuntamiento para la realización de las obras es de tres meses, por lo que se espera que la zona de juegos pueda ser pronto una realidad.

«Granada tiene que ser una ciudad pensada para los niños. Merecen crecer en entornos seguros, saludables y llenos de vida. Esperamos que esta nueva zona infantil sea un lugar de encuentro para las familias y un símbolo de la Granada que queremos», explicó la primera edil, que recordó que la iniciativa se une a otras que están ya previstas en puntos como la glorieta de Arabial o el Parque de las Familias.