«El AVE venía lleno para el congreso, se podía haber planeado que hubiera más taxis»

La imagen de la parada de taxis de la estación de Andaluces cambia por completo en cinco minutos. Pasa de estar prácticamente vacía a acoger ... cientos de viajeros que hacen cola para demandar este servicio. La razón ha sido esta mañana la llegada del AVE procedente de Madrid a las 11.06 horas.

Cargado de viajeros que han partido de la capital a primera hora de este miércoles a la ciudad nazarí para asistir al Congreso de Medicina o de turistas que han llegado para disfrutar de Granada, muchos de ellos han tenido que esperar hasta 30 minutos para coger un taxi. «El AVE venía lleno para el congreso, se podía haber planeado que hubiera más vehículos», han lamentado los afectados en la cola de espera.

Cientos de personas se han agolpado en las inmediaciones de la estación y han colapsado la puerta de acceso durante su espera. Al ver el caos y la aglomeración de viajeros, hay quien ha decidido por mirar la distancia entre la estación y sus alojamientos y optar por otras vías. «Hay siete minutos andando...», ha comentado un grupo de visitantes antes de empezar a caminar. A su lado, un grupo de chicos ha mirado cómo completar su ruta en metro. Las decenas y decenas de personas en fila en busca del servicio les ha desesperado.

Ampliar Pepe Marín

La parada de taxis apenas albergaba un par de vehículos hacia las 11.10 horas. La gran demanda ha hecho que los conductores se desplazasen hasta este lugar de forma continua para aligerar la atención del servicio, pero la llegada se ha producido poco a poco.

Las miradas a los carriles y a los taxis que llegaban a la parada a traer viajeros que partían desde la estación daba un atisbo de esperanza a quienes continuaban a la espera. «No nos queda más remedio que echar paciencia», han expresado los perjudicados.

Los conductores

Los taxistas, por su parte, trataban de explicar lo sucedido a quienes les transmitían sus quejas. «Cuando hay mucha demanda en esta parada, nos avisan desde centralita para que vengamos a los servicios», afirmaban. Dicen que el espacio para estacionar los vehículos es insuficiente cuando coinciden varios trenes o un AVE con numerosos pasajeros.

«Para que el servicio se cumpla adecuadamente, deberíamos estar unos 60 coches aquí. Pero los carriles acogen solo a la mitad de esta cantidad», denuncian los conductores, que hacen todo lo posible por llegar cuando se les necesita. La falta de espacio para que los vehículos esperen fuera de la estación es el causante de un problema que se repite desde hace años sin que nadie haya sido capaz de ponerle solución. El Ayuntamiento de Granada amplió hace justo un año el número de plazas para los taxis en este lugar. Se sumaron 15 a las 20 existentes. No obstante, esta medida parece no ser suficiente.

La imagen de largas colas a la espera de poder conseguir un taxi se repitió también la mañana de este lunes. Los pasajeros, mientras tanto, llegan a la estación de Andaluces y acceden a un vehículo 30 minutos después de pisar suelo granadino.