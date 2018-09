El avance en tres meses de las obras en la Segunda Circunvalación enfrenta a PP y PSOE JORGE PASTOR Un informe técnico encargado por la subdelegada del Gobierno al llegar al cargo desata una guerra política R. I. Granada Viernes, 7 septiembre 2018, 00:49

El pasado 1 de junio llegaba a La Moncloa Pedro Sánchez tras haber prosperado la moción de censura contra Mariano Rajoy. En lo que a Granada respecta, la provincia seguía sin trenes –más que los de Almería– y la Segunda Circunvalación estaba en obras. Un mes después, el 4 de julio, tomaba posesión Inmaculada López Calahorro como subdelegada del Gobierno en Granada. Al llegar al puesto, encargó un informe sobre el estado de las carreteras y, en concreto, del avance de las obras en esta circunvalación. Y en ese escrito, al que ha tenido acceso IDEAL, los mismos técnicos de Fomento con los que había trabajado el PP–con Íñigo De la Serna como ministro– afirmaban que la vía no estaría totalmente completada hasta el año 2020. Era el mes de julio cuando se redacta ese informe y unos días después, la propia subdelegada admite en una entrevista con este periódico que la obra no estaríaa acabada por completo hasta 2020. Esa información concuerda con la del avance de las obras que recaba este periódico a través del propio ministerio de Fomento, en el que se apunta no se ha adelantado nada entre Santa Fe y Las Gabias –está en el mismo 85%– en este verano, muy poco entre Albolote y Santa Fe –un 2%– y algo entre Las Gabias y Alhendín –un 12%–.

Este lento grado de avance y la admisión de una fecha más lejana para la finalización de lo que inicialmente se preveía ha dado pie a una batalla política entre PSOE y PP.

Así, aunque los populares dejaron el Gobierno hace apenas un trimestre no han dudado en lanzarse a denunciar que los de Pedro Sánchez han paralizado la obra en estas semanas. Los socialistas se han defendido apuntando que los de Rajoy ya sabían que la autovía estaría más allá de 2019 y engañaron a los ciudadanos al no admitirlo.

Aquí van unos ejemplos de esa batalla dialéctiva. Ayer, el secretario general del PP de Granada, Pablo García, afirmaba que el PSOE granadino «debe exigir a Fomento que trabaje en la Segunda Circunvalación en lugar de criticar». García consideró «inaudito» que el Ministerio de Fomento «se dedique a criticar a un partido político» en lugar de «poner a los operarios a trabajar en tramos de dicha vía que, tal y como hemos podido conocer en los últimos días se encuentran parados».

Desde el otro bando, Elvira Ramón (PSOE) recuerda que a pesar de que Fomento «no dio plazos sobre su conclusión», Sebastián Pérez y su partido «marearon y engañaron a la ciudadanía con un permanente baile de fechas». La diputada en el Congreso, aseguró que el PP «mintió sistemáticamente» con los plazos ofrecidos para la culminación de la Segunda Circunvalación, pese a conocer su cronograma «real». Ahora, la fecha ya es pública, 2020.