D. C.

La Audiencia Provincial de Granada advirtió dos veces al Gobierno de los fallos en las pulseras antimaltratadores

El tribunal granadino remitió oficios el 8 de enero y 21 de febrero de 2025 alertando de las deficiencias a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:23

La Audiencia Provincial de Granada advirtió en hasta dos ocasiones de los fallos detectados en las pulseras antimaltratadores a la Delegación del Gobierno contra la ... Violencia de Género. De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial, existen dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada «informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025».

