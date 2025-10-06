Atentos a las 'cuchillas en la garganta', síntoma de una nueva variante del covid

La variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 es la dominante en todo el mundo desde finales de 2021, pero ha seguido mutando y presentando ... diversos sublinajes. Uno de ellos es el Nimbus o NB.1.8.1, que se detectó por primera vez a comienzos de 2025 y en primavera ya era dominante en China y otros países asiáticos y se expandía rápidamente por el mundo. En Estados Unidos era el causante de un tercio de los casos a comienzos del verano, cuando fue 'presentado en sociedad' en Europa.

Las noticias venían con una de cal y otra de arena: la enfermedad causada por Nimbus no es más grave que la de otras variantes del covid, aunque sí algio más contagiosa. «Se considera que NB.1.8.1 podría tener una ligera ventaja en transmisibilidad frente a algunas otras subvariantes de Ómicron cercanas, lo que explicaría su crecimiento observado –explica Joan Carles March, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública–. En cuanto a gravedad de la enfermedad, hasta ahora no hay evidencia clara de que esta variante cause síntomas más severos o mayor mortalidad».

Nimbus llegaba con una curiosa advertencia: el dolor de garganta que produce es muy agudo y se asemeja a la sensación de tener cuchillas de afeitar en la garganta. Así lo han reportado médicos y pacientes en diversos lugares del mundo. «No hay pruebas concluyentes de que NB.1.8.1 provoque síntomas muy distintos o más graves que los de otras subvariantes de Ómicron», matiza el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Stratus, dominante en Andalucía

La jefa del servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería, Ana Roldán, asegura por su parte que en Andalucía el linaje del virus dominante desde el pasado verano es XFG, también conocido como Stratus, otra subvariante de Ómicron. Tampoco se la considera causante de una enfermedad más grave que las anteriores, aunque sí parece ser más transmisible, ya que logra 'saltarse' con más facilidad la inmunidad comunitaria adquirida por las vacunas y las oleadas anteriores de la infección.