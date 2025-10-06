Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Test de coronavirus. Pepe Marín

Atentos a las 'cuchillas en la garganta', síntoma de una nueva variante del covid

El sublinaje Nimbus, todavía minoritario en Andalucía, es más contagioso pero no más grave

I. Gallastegui

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:15

La variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 es la dominante en todo el mundo desde finales de 2021, pero ha seguido mutando y presentando ... diversos sublinajes. Uno de ellos es el Nimbus o NB.1.8.1, que se detectó por primera vez a comienzos de 2025 y en primavera ya era dominante en China y otros países asiáticos y se expandía rápidamente por el mundo. En Estados Unidos era el causante de un tercio de los casos a comienzos del verano, cuando fue 'presentado en sociedad' en Europa.

