Confian en que en seis meses puedan estar en una situación tranquila IDEAL

El atasco para examinarse del práctico del carné de conducir se reduce a la mitad

El presidente de la asociación de autoescuelas explica que se tardan unos 3 meses, aunque pueda haber algún embudo puntual

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:30

Comenta

La espera para examinarse del práctico del carné de conducir en Granada se reduce a la mitad. Así lo afirmó ayer el presidente de la ... Asociación de Autoescuelas de Granada, José Blas Valero, que indicó que ahora mismo el tiempo que pasa para que un futuro conductor pueda realizar la prueba práctica está entre dos meses y medio y tres. Hace un año, se alargaba hasta en siete. Valero afirmó que la llegada del nuevo director provincial de Tráfico, que «está haciendo muy buena gestión» está mejorando la situación. «Hace seis meses teníamos un problema insalvable, ahora la situación ha mejorado», aseveró.

