El atasco para examinarse del práctico del carné de conducir se reduce a la mitad

La espera para examinarse del práctico del carné de conducir en Granada se reduce a la mitad. Así lo afirmó ayer el presidente de la ... Asociación de Autoescuelas de Granada, José Blas Valero, que indicó que ahora mismo el tiempo que pasa para que un futuro conductor pueda realizar la prueba práctica está entre dos meses y medio y tres. Hace un año, se alargaba hasta en siete. Valero afirmó que la llegada del nuevo director provincial de Tráfico, que «está haciendo muy buena gestión» está mejorando la situación. «Hace seis meses teníamos un problema insalvable, ahora la situación ha mejorado», aseveró.

Valero dijo que se han incorporado un par de examinadores a la dirección provincial y eso está contribuyendo a que el atasco se esté reduciendo. «Si todo va como hasta ahora, calculamos que en seis meses podemos estar más o menos al día», dijo. El representante del sector reconoció que puede haber autoescuelas que tengan problemas puntuales, pero que en general la situación actualmente es mucho mejor que hace unos meses.

Valero apuntó, eso sí, que sigue habiendo falta de personal. «Eso no sólo ocurre en Granada, es una cosa generalizada en todo el país», apostilló. «Lo ideal sería tener una plantilla de 30 examinadores, para garantizar que siempre haya en torno a 20 en la calle», explicó, porque señaló que hay que tener en cuenta que las épocas en las que los funcionarios están de vacaciones, verano o Navidad, coinciden, precisamente, con los momentos en los que se realizan más exámenes, porque muchos jóvenes aprovechan el tiempo libre de estas épocas para realizar las gestiones.

En cualquier caso, y dejando claro que hay margen de mejora, consideró que las autoescuelas están ahora «tranquilas» porque se está trabajando «bien y de forma coordinada» con la dirección de Tráfico granadina.

Hay que recordar, que cuando el actual director provincial de la DGT, Juan Diego Ramírez, llegó a Granada en marzo una de sus primeras reuniones fue precisamente con el sector de las autoescuelas, porque era consciente del problema que había en la ciudad. Desde entonces se ha venido realizando un trabajo conjunto con el objetivo de desbloquear esta circunstancia.

Antes del verano, de hecho, desde Tráfico, conscientes de que la demanda se incrementaría se puso en marcha un plan de choque para evitar que la situación se desbordase. Entonces se redujo el número de días sin exámenes y se coordinaron las vacaciones de los examinadores para conseguir que siempre estuviera al menos la mitad de la plantilla.

Con todo, en lo que no coinciden totalmente el director provincial y el representantes de las autoescuelas es en si hay o no suficientes funcionarios. Para Ramírez la plantilla está dimensionada, para Valero, el final del problema llegaría con más personal.