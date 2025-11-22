Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Asociación de Mujeres Gitanas Romi se suma a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031

Carazo apunta que «refuerza la dimensión social, patrimonial y humana de la candidatura»

Ideal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

La Asociación de Mujeres Gitanas Romi ha sellado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 con el objetivo ... de «dar voz y visibilizar la aportación del pueblo gitano a la identidad cultural de la ciudad», coincidiendo con la celebración del Día Andaluz del Pueblo Gitano en este sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  2. 2

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  5. 5 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  6. 6

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  7. 7 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  8. 8 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  9. 9 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  10. 10

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Asociación de Mujeres Gitanas Romi se suma a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031

La Asociación de Mujeres Gitanas Romi se suma a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031