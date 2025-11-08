La Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio se adhiere a la candidatura de Capital de la Cultura 2031

La Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio de Granada (AGIP) ha formalizado su adhesión al proyecto 'Granada Capital Europea de la Cultura 2031' en un ... acto celebrado junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha destacado la importancia de que «un colectivo tan emblemático, con casi un siglo de historia y una labor esencial en la difusión del patrimonio de nuestra ciudad, se sume a esta gran iniciativa».

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, AGIP reúne a más de 200 guías turísticos e intérpretes del patrimonio de Granada y su provincia, ofreciendo sus servicios en 18 idiomas y formando parte tanto de la Confederación de Guías de Turismo de España (Cefapit) como de la Federación Europea de Guías (FEG).

Con casi cien años de existencia, representa a uno de los colectivos más veteranos del sector en la ciudad, contribuyendo cada día a que miles de visitantes conozcan el valor y la riqueza del patrimonio granadino.

La alcaldesa ha remarcado que la candidatura de Granada a ser Capital Europea de la Cultura necesita de cada apoyo, y puso en valor que un colectivo que es, en esencia, un vector clave de divulgación de nuestra cultura y patrimonio y que contribuye de manera clave a que Granada sea un referente a nivel cultural internacional.

Con esta nueva incorporación, AGIP se une al movimiento de colectivos, instituciones y personas que respaldan la candidatura de Granada 2031, fortaleciendo un proyecto que nace de la unión, la cultura y el orgullo de toda una ciudad.

«Nuestra vocación es dar a conocer Granada al mundo con rigor y pasión. Por eso nos sentimos plenamente identificados con el espíritu de Granada 2031», ha afirmado un de AGIP Miguel Campos García al concluir el acto.