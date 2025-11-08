La Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio se adhiere a la candidatura de Capital de la Cultura 2031
Con casi cien años de existencia, representa a uno de los colectivos más veteranos del sector en la ciudad, contribuyendo cada día a que miles de visitantes conozcan el valor y la riqueza del patrimonio granadino
Europa Press
Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:32
La Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio de Granada (AGIP) ha formalizado su adhesión al proyecto 'Granada Capital Europea de la Cultura 2031' en un ... acto celebrado junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha destacado la importancia de que «un colectivo tan emblemático, con casi un siglo de historia y una labor esencial en la difusión del patrimonio de nuestra ciudad, se sume a esta gran iniciativa».
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, AGIP reúne a más de 200 guías turísticos e intérpretes del patrimonio de Granada y su provincia, ofreciendo sus servicios en 18 idiomas y formando parte tanto de la Confederación de Guías de Turismo de España (Cefapit) como de la Federación Europea de Guías (FEG).
Con casi cien años de existencia, representa a uno de los colectivos más veteranos del sector en la ciudad, contribuyendo cada día a que miles de visitantes conozcan el valor y la riqueza del patrimonio granadino.
La alcaldesa ha remarcado que la candidatura de Granada a ser Capital Europea de la Cultura necesita de cada apoyo, y puso en valor que un colectivo que es, en esencia, un vector clave de divulgación de nuestra cultura y patrimonio y que contribuye de manera clave a que Granada sea un referente a nivel cultural internacional.
Con esta nueva incorporación, AGIP se une al movimiento de colectivos, instituciones y personas que respaldan la candidatura de Granada 2031, fortaleciendo un proyecto que nace de la unión, la cultura y el orgullo de toda una ciudad.
«Nuestra vocación es dar a conocer Granada al mundo con rigor y pasión. Por eso nos sentimos plenamente identificados con el espíritu de Granada 2031», ha afirmado un de AGIP Miguel Campos García al concluir el acto.
