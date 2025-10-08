La Asociación de guardias civiles de Granada denuncia la falta de baños en la zona de prácticas de tiro Exige la instalación de aseos portátiles, ya que el área «carece de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la dignidad y la seguridad del personal»

L. Velasco Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

La Asociación unificada de guardias civiles (AUGC) de Granada ha denunciado la «falta de respuesta» por parte del servicio de riesgos laborales del cuerpo ante las «reiteradas solicitudes» para la colocación de baños portátiles en la zona donde se realizan los ejercicios de tiro en la provincia. Según informa, actualmente todos los guardias civiles granadinos se ven obligados «a asistir a una supuesta galería de tiro» provisional, situada en mitad de una montaña y «carente de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la dignidad y la seguridad del personal».

Durante estas jornadas de práctica, tanto hombres como mujeres permanecen durante toda la mañana «sin disponer de un lugar adecuado donde realizar sus necesidades fisiológicas, lo que supone una vulneración de derechos básicos y una evidente falta de consideración hacia los profesionales que sirven a la ciudadanía».

«Desde AUGC Granada se considera inaceptable que en pleno siglo XXI los guardias civiles continúen desarrollando sus funciones en entornos que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad e higiene. Por ello, exigimos una solución inmediata, e instamos al servicio de riesgos laborales y al mando de la Comandancia a adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones dignas y seguras durante el desarrollo de los ejercicios de tiro», ha concluido.