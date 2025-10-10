El asesino de El Jau pierde su última oportunidad para librarse de 31 años de cárcel

El asesino de El Jau ha agotado la última oportunidad que le quedaba para librarse (o tratar de reducir) los 31 años de cárcel que ... le impuso la Audiencia de Granada por haber acabado a tiros con la vida de un vecino de la pedanía de Santa Fe y herir a otras dos personas. El Tribunal Supremo, la máxima instancia penal de España, ha rechazado el recurso que presentó el procesado para reclamar la anulación de la sentencia, que fue dictada después de que un jurado popular lo declarase culpable. El fallo, en consecuencia, es firme. El reo seguirá entre rejas.

El suceso ocurrió alrededor de las diez y media de la noche del 10 de febrero de 2021. El detonante del crimen fue una pelea en la que se había visto envuelto un hijo del acusado. De hecho, en la que ha sido su última y definitiva apelación, afirmó que perpetró el ataque ofuscado por el estado en que quedó el chico tras la trifulca, pero el Supremo ha descartado esa posibilidad. «(...) Invoca de la atenuante de arrebato (...): 'Obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante'. Señala que, estando en casa, recibe una llamada de auxilio porque 'a su hijo lo están matando' y cuando llega se lo encuentra chorreando sangre por la cabeza, (...) y hace que se sitúe en situación de shock, afectando su capacidad para discernir o razonar en orden a determinar el alcance de sus acciones (...) Pues bien, este motivo es ajeno a cualquier cuestión de valoración probatoria (...) Actuó con plena capacidad de comprensión de lo que hacía, huyendo del lugar y entregándose a la Guardia Civil, que ya le buscaba, tres días después de los hechos«, recuerda el Alto Tribunal.

Cinco disparos con un revólver

En este sentido, el encausado llegó en un vehículo hasta el lugar de la riña y, nada más bajarse del coche, desenfundó un revólver -que nunca fue encontrado- y efectuó cinco disparos. Un hombre de 73 años recibió dos balazos en el abdomen que le afectaron al «pulmón derecho, hígado, esófago, estómago y bazo», unos heridas incompatibles con la vida.

Acto seguido, volvió a apretar el gatillo en dos ocasiones y alcanzó en el hombro a otro vecino de El Jau.

El quinto tiro impactó en el abdomen de una mujer.

La resolución judicial resalta que el encartado actuó «de forma sorpresiva y súbita, impidiendo cualquier reacción defensiva» de las víctimas. De ahí que fuese condenado como autor de un delito de asesinato consumado y otro en grado de tentativa, además de otro cargo de lesiones «causadas con arma de fuego» y «tenencia ilícita de armas». En total, 31 años de reclusión en un centro penitenciario.

El procesado recurrió esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero no tuvo éxito. Lo mismo le ha pasado con el Supremo.