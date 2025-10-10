Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El procesado, a su llegada a la Audiencia de Granada. Ramón L. Pérez

El asesino de El Jau pierde su última oportunidad para librarse de 31 años de cárcel

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas que le impuso la Audiencia de Granada tras ser declarado culpable por un jurado

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:54

El asesino de El Jau ha agotado la última oportunidad que le quedaba para librarse (o tratar de reducir) los 31 años de cárcel que ... le impuso la Audiencia de Granada por haber acabado a tiros con la vida de un vecino de la pedanía de Santa Fe y herir a otras dos personas. El Tribunal Supremo, la máxima instancia penal de España, ha rechazado el recurso que presentó el procesado para reclamar la anulación de la sentencia, que fue dictada después de que un jurado popular lo declarase culpable. El fallo, en consecuencia, es firme. El reo seguirá entre rejas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

