El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada

El crimen de 'Los Tajarja', de Puerto del Lobo o de los guardias civiles del cuartel de Ugíjar. Se conoce de varias formas al asesinato ... ocurrido en octubre de 1919, en lo que ahora es el municipio granadino de Válor. En concreto, en la pequeña pedanía de Nechite. En la zona es frecuente que los más mayores narren lo que allí ocurrió. Un relato que llevan marcado a fuego por lo que han ido escuchando varias generaciones. Un testigo de abuelos a padres e hijos. Porque lo que pasó ese octubre de hace más de cien años conmocionó a la comarca de la Alpujarra y extendió su rabia hasta el centro de Granada. Incluso en la capital de España se difundió lo ocurrido.

La prensa de la época se hizo eco del macabro asesinato, pero también reflejó un exhaustivo seguimiento de las consecuencias posteriores. «Dos guardias civiles asesinados por varios gitanos». Este era el directo titular con el que encabezaba el suceso Mundo Gráfico, una revista ilustrada de tirada semanal que se publicaba en Madrid entre 1911 y 1938. Lo que cuenta la crónica de aquellos días es que miembros de la familia conocida como 'Los Tajarja' «asesinaron a la pareja de la Guardia civil, compuesta por Cristóbal Ortega Rojas y Eugenio Guzmán Gamero, que los conducía detenidos a Ugíjar, como autores del robo de varias caballerías, al ser sorprendidos por la fuerza del benemérito Instituto, después del cometido el crimen».

La presunción de inocencia carecía de importancia en esta España de principios del siglo XX. En las páginas impresas se publicó la fotografía de los que todavía debían ser presuntos asesinos. Pero también de las 'cómplices', mujeres de esta familia que también fueron retratadas junto a niñas que no superaban los diez años y algún que otro bebé en brazos. La suerte de los autores materiales de la muerte de los dos guardias civiles ya estaba decidida. La pena de muerte estaba en vigor y era el destino les esperaba.

Páginas publicadas en la revista Mundo Gráfico. BNE

En los días posteriores al crimen, los distintos implicados fueron detenidos. Los miembros de la familia apresada fue conducida desde Órgiva hasta la prisión provincial de Granada, que en aquella época se ubicaba junto a la Catedral. Una numerosa comitiva, con guardias civiles a pie y otros a caballo, entró en la capital para encerrar a los culpados. Las fotografías de la época, firmadas por Torres Molina, muestran a cientos de personas agolpadas en Puerta Real para presenciar el espectáculo del llamativo traslado.

Los acusados fueron juzgados por un consejo de guerra. Tres de los participantes -Juan Utrera, Marcos Utrera y José María Fernández- acabaron condenados a pena de muerte. Pasaron por el garrote vil y posteriormente sus cuerpos serían enterrados en una fosa común del cementerio de Granada. También se condenó a una mujer a cadena perpetua --a Encarnación Isabel Lozano- y a varios menores de edad a cumplir pena de prisión de hasta 18 años.

Novela inspirada

Lo ocurrido inspiró al escritor granadino José Soto y acabó publicando una novela. 'El crimen del Puerto del Lobo'. No es casualidad. Soto nació en Válor y se empapó desde niño de las historias contadas por los mayores. «Llevo desde pequeño escuchando a la gente mayor del pueblo contar lo que pasó: el crimen en el Puerto del Lobo. Pero cada cual lo contaba a su manera, no hay una historia que fuera igual. Así que me puse a tirar del hilo», contaba a IDEAL tras la publicación del libro.

Ese hilo le llevó a consultar bibliotecas, fondos, archivos y periódicos de la época. «Todo por el mero placer de encontrar la verdad», dice. Pero aquellos recortes, documentos y fotografías que iba apilando en la mesa, junto a los libros que devoraba cada noche, empezaron a gritarle una pregunta: «¿Y si hacía algo con ellos? ¿Y si escribía un ensayo?». Sin embargo, conforme se puso a escribir descubrió que su experiencia y su conocimiento del lugar y de la época se mezclaban con los datos: «Me venían cosas a la cabeza, incluso los personajes vinieron solos». Y así, de pronto, estaba escribiendo su primera novela.

'El crimen del Puerto del Lobo. Diario de un consejo de guerra' (Libros.com, 2020) cuenta las peripecias de Valerio, un anciano periodista de Guadix que fue testigo de terrible suceso de 1919 y de todo lo que desató en la provincia y en España. Valerio repasa un capítulo de nuestra historia desde su particular perspectiva, la de un joven enamoradizo que «se empeña en ver la vida de otra manera».

«Aquí hay ficción, hay entretenimiento –explica Soto–. La mirada de Valerio para esclarecer los hechos y su propio romance. Él es el hilo conductor. Pero todo lo demás, lo que le rodea, es la historia completa, sin errores, fiel a la realidad, el fruto de mi investigación. He combinado todas las fuentes, desde la prensa hasta el testimonio que dejó Gerald Brenan en 'Al sur de Granada'. Todo para profundizar al detalle en aquella Granada, en su política, en el hambre, en el recibimiento que se hizo en la ciudad de los criminales, en la campaña que se inició contra la pena de muerte... Todo a través de los ojos de Valerio».

Así, con un trocito de historia y otro de ficción, el crimen del Puerto del Lobo sigue presente en las calles de Válor, pero también entre páginas documentadas que hacen viajar a lo que fueron días negros en la crónica de la provincia de Granada.