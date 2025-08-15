Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Publicaciones en prensa sobre el crimen del Puerto del Lobo. Mundo Gráfico
Crónica negra

El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada

Cristóbal Ortega y Eugenio Guzmán perdieron la vida en la Alpujarra a manos de la familia apodada 'Los Tajarja' en 1919

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:26

El crimen de 'Los Tajarja', de Puerto del Lobo o de los guardias civiles del cuartel de Ugíjar. Se conoce de varias formas al asesinato ... ocurrido en octubre de 1919, en lo que ahora es el municipio granadino de Válor. En concreto, en la pequeña pedanía de Nechite. En la zona es frecuente que los más mayores narren lo que allí ocurrió. Un relato que llevan marcado a fuego por lo que han ido escuchando varias generaciones. Un testigo de abuelos a padres e hijos. Porque lo que pasó ese octubre de hace más de cien años conmocionó a la comarca de la Alpujarra y extendió su rabia hasta el centro de Granada. Incluso en la capital de España se difundió lo ocurrido.

