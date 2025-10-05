ASAJA Granada se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031 La candidatura incorpora un nuevo respaldo estratégico que refuerza su dimensión histórica, cultural y medioambiental.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Granada, voz representativa del sector agrícola y ganadero, ha rubricado hoy su adhesión oficial a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031. El acto ha contado con la firma de su presidente, José Hita Castro, y con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó el papel decisivo que la agricultura y la Vega han tenido históricamente en la identidad granadina: «La Vega y la agricultura son parte esencial de nuestra historia, han alimentado a generaciones y han inspirado a artistas y poetas. Granada no puede entenderse sin ese legado natural y cultural».

La Vega de Granada ha sido a lo largo de los siglos un espacio de encuentro, de desarrollo económico y de creación cultural. Sus fértiles tierras, regadas por un sistema de acequias heredado de la tradición andalusí, han garantizado la subsistencia y el progreso de generaciones, pero también han configurado un paisaje que forma parte inseparable del imaginario granadino. Poetas, pintores y músicos se han inspirado en este entorno natural, convirtiéndolo en símbolo de la unión entre naturaleza y cultura.

Por su parte, José Hita Castro subrayó que la adhesión de ASAJA es un compromiso firme con la ciudad: «Nuestro campo ha sido motor de vida, de tradición y de cultura. Defender el trabajo de los agricultores y ganaderos es también proyectar la esencia de Granada hacia el futuro. Con esta candidatura, queremos que se reconozca el valor de nuestro patrimonio agrícola y natural como parte del alma de la ciudad».

El presidente de ASAJA Granada incidió además en el valor estratégico de la agricultura en el presente y el futuro: «La agricultura no es solo memoria, es también innovación, sostenibilidad y desarrollo. Queremos que Granada muestre en Europa cómo un territorio puede conjugar modernidad y tradición, progreso económico y respeto al medio ambiente».

Con la incorporación de ASAJA Granada, la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 2031 refuerza su carácter transversal, integrando la dimensión agrícola y medioambiental como ejes clave en la construcción de un proyecto común que une cultura, identidad y sostenibilidad. Se trata de un respaldo que conecta directamente con la esencia de Granada, donde la cultura no se entiende únicamente desde los monumentos o las artes, sino también desde la relación con la tierra y la naturaleza que han forjado su identidad a lo largo de la historia.