El asador con la carne más exótica de Granada: «Tenemos cocodrilo, pitón, camello y mucho más»

Alberto Flores Granada Domingo, 31 de agosto 2025, 12:36 Comenta Compartir

Carne de cocodrilo, pitón, camello, cebra, bisonte, canguro, avestruz o alce, entre muchos otros más. Justo eso es lo que ofrece La vaca en llamas, un asador en la provincia de Granada que destaca por ser totalmente diferente a lo que la mayoría de personas podrían estar acostumbradas en la actualidad. Porque sí, en este restaurante también ofrecen carne de angus, simmental y rubia gallega, pero lo más sorprendente es que cuentan con un gran número de carnes exóticas procedentes de animales de todo el mundo.

El asador se ubica en Jerez del Marquesado y lleva abierto desde hace 12 años. Al frente del mismo se encuentra Manuel Ruiz, que es su propietario, y que confirma a IDEAL que en La vaca en llamas «el factor sorpresa es fundamental». «Somos un asador totalmente diferente que ofrece una experiencia culinaria que se sale de lo común, ya sea con carnes normales o exóticas».

Según explica Manuel, en su restaurante todo «se trata de compartir». De hecho, siempre suele ofrecer a sus clientes una degustación de diferentes tipos de carne: «Intento analizar a los clientes para ofrecerles la carne que más les pueda gustar, yo les guío en la elección de lo que van a comer». Tiene claro que en el mundo de la carne todo tiene que ver con «tener un buen producto» y, sobre todo, «saber tratarlo». «Me gusta contar con cortes que son totalmente diferentes a los que hay en el mercado, aunque también tenemos carne más frecuente para los que no quieran disfrutar de cortes más innovadores», añade.

«La gente joven es la que más abierta está a probar estas carnes. Las que más se piden y llaman la atención son las de pitón y cocodrilo» Manuel Ruiz Propietario de La vaca en llamas

El hecho de contar con carne de todo tipo de animales en su carta, con 30 cortes disponibles «como mínimo», tiene que ver con que quiere que ir a su restaurante sea «vivir algo diferente». «En la innovación está todo, es la manera que tenemos de atraer a clientes». En su carta, aparte de cortes típicos de ternera, los clientes pueden encontrar carne de animales de todos los continentes del mundo: eland, oryx, reno, alce, avestruz, bisonte, potro, antílope, cebra, cocodrilo… Y muchos más.

«La gente joven es la que más abierta está a probar estas carnes. Las que más se piden y llaman la atención son las de pitón y cocodrilo». Sin embargo, aconseja combinar la carne «más tradicional» con solo un corte de tipo exótico para que la experiencia sea «más satisfactoria» ya que las exóticas son carnes a las que la gente «no está acostumbrada».

Sobre si siempre cuenta con este tipo de carnes, Manuel explica que las tienen congeladas y que se deben reservar con un día de antelación o cuando se realiza la reserva. «No siempre tengo todas las carnes exóticas de la carta porque algunas llegan poco a España». De hecho, pone un ejemplo con el caso del cocodrilo, del que detalla que solo entra en nuestro país «dos veces al año».

Sobre el futuro, el de Jerez del Maquesado reconoce que le queda poco tiempo para jubilarse aunque le gustaría ofrecer algunas novedades en el restaurante antes de dejar de trabajar como una degustación de insectos o carne impresa. «La gente quiere experiencias nuevas y a mi me encanta ofrecerlas, aunque no se si me dará tiempo a introducirlas antes de la jubilación», finaliza.