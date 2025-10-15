El Arzobispo de Granada saluda al Papa León XIV Al término de la Audiencia General celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro, José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, ha saludado y trasladado el afecto y comunión de la Archidiócesis Granada al Santo Padre

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:10 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

La Plaza de San Pedro ha sido testigo hoy, 15 de octubre, de una multitudinaria audiencia general con el Papa León XIV, quien se ha dirigido a unos 60,000 fieles que han acudido a la convocatoria. Desde el papamóvil, el Santo Padre saludó a los peregrinos que colmaban no solo el hemiciclo de Bernini, sino también la Vía de la Conciliación, creando un ambiente de alegría y fervor.

Al término de la Audiencia General, nuestro arzobispo Mons. José María Gil Tamayo ha saludado y trasladado el afecto y comunión de la Archidiócesis Granada al Santo Padre León XIV. Se trata del primer saludo entre ambos, desde que el cardenal Francis Robert Prevost fuera elegido el pasado mes de mayo como pastor de la Iglesia universal. En la Audiencia General también han participado otros sacerdotes diocesanos, que han acompañado a nuestro arzobispo.

Este saludo no solo representa una conexión directa entre la diócesis granadina y la Santa Sede, sino que también simboliza un momento clave en la relación entre el arzobispo y el papa, desde la elección de León XIV como líder espiritual en mayo pasado. Durante su intervención, el arzobispo destacó la importancia de la unidad y el apoyo a la misión del nuevo pontífice, quien llega con el reto de guiar a la Iglesia ante los desafíos contemporáneos.

La semana pasada se inició la peregrinación de la Archidiócesis de Granada hacia Roma, con el objetivo de ganar las indulgencias del Jubileo de la Esperanza. En esta peregrinación, un centenar de personas han viajado acompañados por los sacerdotes José Carlos Isla Tejera y Francisco M. Fernández Adarve. El arzobispo Mons. José María Gil Tamayo y su equipo también se unieron a esta significativa travesía. Los peregrinos tuvieron la oportunidad de participar en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro el mismo 12 de octubre, donde pasaron por la Puerta Santa, ganando así el jubileo. Este enriquecedor viaje concluyó el día 13 en Asís, tras celebrar la Santa Misa en la Basílica de San Francisco.

El Papa en la catequesis: Jesús es el punto de llegada de nuestro caminar

En la catequesis de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, León XIV inició la última parte del ciclo jubilar «Jesucristo, nuestra esperanza» y abrió el capítulo «La resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual» con la reflexión «El Resucitado, fuente viva de la esperanza humana». El Pontífice indicó que Jesús es el «compañero de viaje» que nos sostiene en el camino no siempre fácil de nuestra vida. «Sin su amor, el viaje de la vida se convertiría en un vagar sin meta«.