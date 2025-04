El arzobispo de Granada: «Con dolor por la muerte del Papa Francisco, defensor de los pobres y la paz»

Carlos Balboa Granada Lunes, 21 de abril 2025, 10:52 | Actualizado 11:00h. Comenta Compartir

Las reacciones en torno a la muerte del Papa Francisco este lunes no paran de sucederse. Y Granada no es una excepción, como no podía ser de otra forma. En este sentido, una de las primeras personalidades en manifestarse ha sido el arzobispo, José María Gil Tamayo.

En sus redes sociales, Gil Tamayo ha escrito el siguiente mensaje: «Con dolor por la muerte del Papa Francisco, en la Archidiócesis de Granada hacemos súplicas a Dios por su eterno descanso y elevamos nuestra acción de gracias por su vida y ministerio en servicio abnegado De la Iglesia. El Señor Jesús ha bendecido a la Iglesia en esta hora histórica con un gran Pontífice, defensor de los pobres y de la paz, así como un impulsor de la participación eclesial de todo el pueblo de Dios. Descanse en paz el Papa Francisco».

Federación de Cofradías

Por su parte, la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada ha comunicado «su pesar ante la noticia del fallecimiento del Papa Francisco».

En un escrito remitido a medios, la Federación se expresa así: «En este Lunes de Pascua despedimos al que fue el 257° Papa en la historia de la Iglesia Católica. Nuestro guía se ha marchado en este año Jubilar de la Esperanza tras 12 años al frente de la iglesia.

Nos unimos en oración por su eterno descanso.

Requiem aeternam dona ei, et lux perpetua luceat ei«.