Arrestrado por tres robos con fuerza en Montillana

La Guardia Civil ha detenido a un varón de cuarenta y seis años de edad como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en la localidad de Montillana. Además, los agentes han logrado recuperar la totalidad de los efectos sustraídos.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado martes 9 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil de Campotéjar recibieron un aviso sobre un posible robo en un establecimiento de la localidad. Personados en el lugar, comprobaron que se había forzado la entrada al mismo y sustraído diversos objetos, entre ellos material de sonido y de hostelería.

Durante la inspección ocular, los agentes localizaron distintos rastros que los llevaron hasta el corral de un domicilio cercano, donde se halló el cable de un equipo de música cuya propietaria reconoció como suyo.

Los agentes de la Guardia Civil se entrevistaron con varios vecinos, los cuales les informaron de que se habían producido otros dos robos en la localidad: en uno de ellos se habían llevado un martillo percutor y en el otro el presunto autor pretendía robar unas botas cuando fue sorprendido por un familiar del propietario.

Las siguientes gestiones se encaminaron a averiguar la identidad del morador de la vivienda en cuyo corral se encontraron rastros del robo del establecimiento. Una vez conocida y tras comprobar que concordaba con la de la persona que había sido sorprendida cuando pretendía robar las botas, los agentes de la Guardia Civil con todos los indicios obtenidos procedieron a la entrada y registro de la vivienda y localizaron la totalidad de los objetos que habían sido sustraídos en los robos.

Finalmente, se procedió a la detención de esta persona como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, uno de ellos en grado de tentativa.