Arranca la reforma de los pisos de Santa Adela que se quedaron en el limbo

La reforma de las viviendas de Santa Adela que se quedaron en el limbo por el desacuerdo entre los vecinos está en marcha. Los andamios ... ocupan ya las aceras de la calle Francisco López Jurado, la placeta Obrero Castro López y el número cuatro de la Avenida Pablo Picasso, puntos donde se sitúan tres de los edificios en los que se está llevando a cabo la rehabilitación.

Los empleados actúan en uno de los bloques sobre el tejado, mientras que en otro lo hacen sobre la fachada, para garantizar el aislamiento térmico. En un tercero, eliminan los zócalos para labores más complejas, y en el balcón de un cuarto edificio aparece colgado un cartel que anuncia esta misma obra.

Sus trabajadores acometen los trabajos de aislamiento en las fachadas y se encargan de la mejora de las cubiertas, la instalación de calefacción y refrigeración, la puesta a punto de la accesibilidad y conservación, así como de la retirada de amianto. La renovación implica también el cambio por completo de los tejados, el embellecimiento de los portales para modernizarlos y la instalación de placas solares. Está previsto, además, el cambio de ventanas y vidrios por carpinterías de aluminio o pvc y la sustitución del sistema de climatización y de producción de agua caliente por aerotermia.

En total, son 180 los domicilios que están dentro de esta actuación, que tiene previsto finalizar en septiembre de 2026. El objetivo de la mejora es que los bloques consuman menos energía, estén mejor climatizados y se eliminen las ranuras que actualmente dejan pasar el frío y el calor. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Ecovivienda de la Junta de Andalucía, financiado a través de Fondos Europeos Next Generation.

Cambio de zonas

Para entender la actuación en estas zonas hay que remontarse varios años atrás. Los bloques del entorno de las calles Cataluña y Jarama se quedaron fuera del plan de Santa Adela –que consiste en tirar edificios viejos y construirlos nuevos–, razón por la que se propuso en 2022 una rehabilitación de zonas comunes y de las propias viviendas para ser más eficientes. No obstante, los vecinos de esta zona rechazaron finalmente acogerse a estas ayudas porque tenían que abonar alrededor de 5.000 euros por familia. Lo decidieron por votaciones en las comunidades. Según explicaron los afectados, «estas ayudas no se ajustaban del todo a las necesidades de sus viviendas», ya que la reforma de los patios interiores, la mejora de las tuberías y la eliminación de las humedades no entraban entre los fines de la subvención.

Esto llevó al Ayuntamiento de Granada en junio de 2024 a ampliar la búsqueda de bloques en el mismo entorno del Zaidín a otras zonas donde los vecinos sí se quisieran acoger a estas ayudas, para edificios que se ubicasen también dentro del barrio. Se incluyeron otros junto al hotel Saray, a las puertas del Zaidín, en la zona conocida como el Callejón del Ángel.

El consistorio habilitó a finales de 2024 dos oficinas en los distritos Chana y Zaidín para que los ciudadanos pudiesen informarse sobre qué pasos seguir para tramitar las ayudas del Plan Ecovivienda otorgadas por la Junta de Andalucía a la capital.

En la Chana

Esta misma reforma comenzó en la Chana el pasado junio. Los primeros trabajos se iniciaron en cinco edificios de las calles Tulipán, Biznaga y Estrellas, aunque la actuación se extiende a 14 bloques que suman 184 viviendas en total, en las calles Rubén Darío, Pensamiento, Moncada, Alianza, Sagrada Familia y Transportes.

En este caso, la ayuda es de 4,5 millones de euros, a los que se unen una segunda ayuda de más de 300.000 euros destinada a obras de regeneración urbana en las calles y espacios públicos de esta zona. Estas obras disponen, además, de una oficina de rehabilitación en el Centro Cívico Chana, que resolverá todas las dudas de los ciudadanos y que se mantendrá en servicio durante los 12 meses que dure la actuación.

El Ayuntamiento de Granada fue el encargado en ambos casos en delimitar las zonas de actuación, es decir, aquellos bloques tanto de la Chana como del Zaidín que podían presentarse. La cantidad final destinada a las obras de ambas zonas de la ciudad asciende a 10,8 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, que han sido gestionados por la Consejería de Fomento.