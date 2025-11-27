Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Poli Servián durante la presentación de la MBA League, junto a Luis Carrasco, Vito Epíscopo, Sergio Oya y Macarena Magnet. Ideal

Arranca oficialmente la nueva edición de la MBA League en Granada con 19 centros y más de 200 alumnos emprendiendo desde las aulas

Fundación Caja Rural Granada patrocina este proyecto educativo de referencia que impulsa «la creatividad, la valentía y la frescura de los menores para trabajar el espíritu emprendedor en las aulas».

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

La MBA League, la mayor competición de emprendimiento infantil y juvenil de España, ha dado comienzo oficialmente en Granada con un acto celebrado en la ... sede central de Caja Rural Granada que reunió a los docentes de los 19 centros educativos que participarán este curso. Durante el evento inaugural se hizo entrega de los maletines del emprendedor, un kit que contiene todos los materiales necesarios para que los profesores puedan guiar a su alumnado en la creación de sus propios proyectos empresariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  4. 4 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arranca oficialmente la nueva edición de la MBA League en Granada con 19 centros y más de 200 alumnos emprendiendo desde las aulas

Arranca oficialmente la nueva edición de la MBA League en Granada con 19 centros y más de 200 alumnos emprendiendo desde las aulas