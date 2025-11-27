Arranca oficialmente la nueva edición de la MBA League en Granada con 19 centros y más de 200 alumnos emprendiendo desde las aulas

La MBA League, la mayor competición de emprendimiento infantil y juvenil de España, ha dado comienzo oficialmente en Granada con un acto celebrado en la ... sede central de Caja Rural Granada que reunió a los docentes de los 19 centros educativos que participarán este curso. Durante el evento inaugural se hizo entrega de los maletines del emprendedor, un kit que contiene todos los materiales necesarios para que los profesores puedan guiar a su alumnado en la creación de sus propios proyectos empresariales.

Esta nueva edición reunirá a más de 200 estudiantes de la provincia, quienes desarrollarán un total de 28 proyectos empresariales, convirtiendo las aulas granadinas en auténticos laboratorios de ideas donde aprenderán a detectar necesidades, diseñar soluciones, planificar su modelo de negocio y presentar sus propuestas de forma profesional.

Gracias al apoyo de Fundación Caja Rural Granada y EIG Education, patrocinadores desde la primera edición, la MBA League se consolida como un proyecto educativo de referencia que impulsa la creatividad, la innovación y el talento joven.

«MBA League aprovecha la creatividad, la valentía y la frescura de los menores para trabajar el espíritu emprendedor en las aulas. Nos gustaría que, dentro de unos años, estos chicos puedan fundar empresas que generen empleo y riqueza en la provincia», afirma Poli Servián, Responsable de Fundación Caja Rural Granada.

Por su parte, Macarena Magnet, Directora de campus de Granada en EIG Education, subraya: «Este proyecto refleja lo que entendemos por educación: aprender haciendo, conectando con la realidad y descubriendo el potencial de cada alumno. La MBA League es un auténtico semillero de talento y visión de futuro».

Durante los próximos meses, el alumnado participante trabajará como verdaderos emprendedores. La iniciativa, organizada por MBA Kids, fomenta una metodología completamente práctica y vivencial, donde los estudiantes deben investigar, crear, planificar, comunicar y defender sus ideas en un entorno simulado de empresa real.

«La MBA League cambia la forma en que los niños ven el aprendizaje. Les enseña que sus ideas tienen valor y que pueden transformar el mundo con esfuerzo, empatía y creatividad», señala Sergio Oya, socio fundador de MBA Kids.

En el acto también han estado presentes el concejal de Recursos Humanos, Organización, Digitalización, Ciudad Inteligente e Innovación del Ayuntamiento de Granada, Vito Epíscopo y el Secretario General Provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Luis Carrasco, quienes han ensalzado igualmente los valores y conocimientos que aporta este proyecto educativo desde edades tempranas.

La competición culminará en marzo, cuando se celebrará la gran final provincial de Granada. Allí, cada equipo contará con su propio stand para exponer su proyecto y defenderlo en rondas de inversión ante un jurado profesional. Los ganadores representarán a la provincia en la gran final nacional, que tendrá lugar en mayo en Madrid.

La MBA League no ha dejado de crecer en los últimos años. En la edición anterior en Granada participaron 19 centros educativos y más de 200 estudiantes, que presentaron proyectos innovadores en ámbitos como la sostenibilidad, la tecnología o la inclusión social. A nivel nacional, en 2024 se celebraron 10 ediciones provinciales y una final nacional con 40 centros, 250 alumnos y más de 1.000 asistentes.

Para 2025, la organización prevé alcanzar 15 ediciones provinciales, reafirmando el impacto de un proyecto que continúa expandiéndose gracias a su enfoque práctico, motivador y transformador.