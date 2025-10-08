Arranca en Granada el mayor congreso de médicos de familia de España

Esta mañana se ha presentado el inicio del congreso de Semergen, que traerá a la ciudad a más de 5.000 personas que hasta el ... próximo sábado debatirán sobre innovaciones en Atención Primaria.

La concejala de Salud, Elisa Campoy, ha asegurado que este tipo de eventos sitúan a Granada como ciudad referente en congresos y ciencia y ha dejado claro que desde el Ayuntamiento siempre van a apoyar este tipo de iniciativas que repercuten también en la economía local.

Durante estos cuatro días, los profesionales de medicina de familia compartirán las últimas novedades en prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, innovación y nuevas tecnologías y debatirán sobre los principales desafíos del primer nivel asistencial.

El Palacio de Congresos será la sede principal, aunque también habrá actividades en otros puntos como la Facultad de Medicina o las instalaciones del centro de formación avanzando IVANTE, especializado en simulación clínica.

En total habrá 217 actividades, divididas en 23 mesas, 3 simposios, 26 seminarios y dos conferencias magistrales, además de 122 talleres y aulas, centrados en la adquisición de competencias prácticas.

Taller en Los Cármenes

La primera de estas actividades tendrá lugar esta misma tarde en el estadio de Los Cármenes, donde se celebrará un taller de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar dirigido al cuerpo técnico del Granada CF.

La inauguración oficial, a la que asistirá la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, será un par de horas después en el Palacio de Congresos.

Sin presencia del Ministerio

El presidente de la asociación organizadora, José Polo, ha destacado la importancia de este tipo de eventos para la Atención Primaria y ha lamentado que muchas veces no se escuche lo suficiente a los médicos de familia.

Polo ha afirmado que cada año cursan invitación al Ministerio de Sanidad a este evento y ha afeado que no acudan.