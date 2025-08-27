Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nuevo edificio, en el que participa Cuerva, en la base de Armilla. IDEAL

Armilla tendrá un nuevo simulador para la formación de élite de pilotos del Aire y el Espacio

La compañía granadina Cuerva da un paso más en su estrategia de especialización tecnológica y aportará sus soluciones al edificio

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:42

La compañía granadina Cuerva, referente en el sector energético, participará en el desarrollo del nuevo centro de simulación avanzada HE-26 (H135) del Ejército del ... Aire y del Espacio y se encargará de ejecutar las instalaciones eléctricas de baja tensión, infraestructuras de telecomunicaciones y la instalación de un sistema de autoconsumo solar fotovoltaico del nuevo edificio de simuladores. Se trata de un edificio clave para la formación de élite en helicópteros que se construirá en la base de Armilla.

