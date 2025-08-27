Armilla tendrá un nuevo simulador para la formación de élite de pilotos del Aire y el Espacio

La compañía granadina Cuerva, referente en el sector energético, participará en el desarrollo del nuevo centro de simulación avanzada HE-26 (H135) del Ejército del ... Aire y del Espacio y se encargará de ejecutar las instalaciones eléctricas de baja tensión, infraestructuras de telecomunicaciones y la instalación de un sistema de autoconsumo solar fotovoltaico del nuevo edificio de simuladores. Se trata de un edificio clave para la formación de élite en helicópteros que se construirá en la base de Armilla.

El nuevo edificio, destinado a albergar dos simuladores de misión de nivel D con domos de 3,35 metros y un entrenador de misión, está diseñado para recrear situaciones de vuelo reales y misiones tácticas con la máxima fidelidad, cumpliendo los estándares más exigentes de entrenamiento táctico con helicópteros H135. La instalación se completará con los sistemas de apoyo a la simulación fundamentales para la operatividad de este centro formativo, según informa la compañía.

«Nuestra participación en este proyecto representa un paso firme en nuestra estrategia de especialización tecnológica aplicada a entornos críticos, como la defensa y la aeronáutica. Nos sentimos orgullosos de contribuir a la seguridad y preparación de los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio con soluciones energéticas fiables y sostenibles», ha señalado Antonio Jesús Ureña Arroyo, jefe de obra del proyecto en Cuerva.

El complejo se organizará en dos zonas diferenciadas: en la zona norte se ubicarán las bahías para los simuladores y entrenadores de misión, mientras que, en la zona sur, distribuidas en dos plantas, se encontrarán salas técnicas, aulas y espacios de apoyo.

Cuerva es la encargada de ejecutar una infraestructura energética adaptada a los exigentes requerimientos de este entorno técnico-militar. El proyecto contempla la ejecución de sistemas eléctricos de baja tensión, , con criterios de precisión y disponibilidad críticos, así como las ⎯ infraestructura de telecomunicaciones, que conecta los sistemas de simulación y soporte con las redes operativas del Ministerio.

Asimismo, Cuerva se encargará de la instalación de autoconsumo fotovoltaico, orientada a mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad al conjunto del edificio y de llevar a cabo los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), climatización, seguridad contra incendios, y control de accesos adaptados a la complejidad operativa del entorno.

Además, según señala la compañía, realizarán las obras de urbanización y acondicionamiento vial para asegurar la conectividad y accesibilidad de una plataforma exterior de acceso que será destinada para vehículos de transporte de gran tonelaje y uso como aparcamiento.

«Cada uno de los componentes técnicos del simulador, desde los sistemas de movimiento, racks de ordenadores y unidades de control, hasta los elementos de conectividad y plataformas de planificación de misión, exige condiciones ambientales y eléctricas estrictas que serán garantizadas mediante las soluciones diseñadas por Cuerva», incide el jefe de obra.

Con esta actuación, la compañía energética granadina afianza su capacidad para abordar proyectos complejos de gran envergadura, en sectores estratégicos como el aeronáutico o la defensa. Así, recuerdan que desde su unidad de negocio Smart Services —especializada en ofrecer servicios e infraestructuras energéticas inteligentes, innovadoras y personalizadas— implementan proyectos de alto valor añadido, donde la fiabilidad, la el expertise técnico y la adaptación a requisitos cruciales son fundamentales.

«La compañía continúa su expansión en infraestructuras críticas y proyectos singulares, poniendo al servicio de instituciones públicas su conocimiento en energías renovables, telecomunicaciones e instalaciones eléctricas, con servicios integrables orientados a la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad», concluyen.