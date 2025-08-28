Armilla y Maracena llevan la ZBE a los tribunales Los municipios metropolitanos han dado un paso más contra la zona de bajas emisiones porque consideran que limita a sus vecinos

Los ayuntamientos de Armilla y Maracena llevarán la zona de bajas emisiones a los tribunales para intentar frenar esta medida que limita el acceso mediante tráfico rodado a la capital. El Ayuntamiento de Maracena ha anunciado la interposición de un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Granada por la implantación de la ZBE, algo que ya llevó a cabo el consistorio armillero en el mes de julio. El motivo principal, según el consistorio maracenero, es la «ausencia total de respuesta a las alegaciones» y a la recogida de firmas que se presentaron para solicitar «una ordenanza más justa y que no discrimine a los ciudadanos».

«Presentamos alegaciones, entregamos 2.000 firmas y el Ayuntamiento de Granada ni siquiera nos ha contestado. Únicamente aplazaron la entrada en vigor a octubre, pero los vecinos siguen sin conocer el protocolo para acceder a farmacias, hospitales o centros de trabajo. Lo único claro es que habrá multas», denunció el alcalde de Maracena, Carlos Porcel.

El consistorio maracenero subrayó que la estrecha relación histórica y la conturbación existente entre Maracena y Granada hacen imprescindible una regulación «que no perjudique a los vecinos, muchos de los cuales se desplazan a diario a la capital por motivos laborales, sanitarios o de ocio». Por ello, Maracena reclama una zona de bajas emisiones «justa para todos».

El Ayuntamiento de Armilla ya ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Integral de Movilidad Sostenible de Granada, publicada al no recibir tampoco respuesta a sus alegaciones.

En esta reclamación, Armilla pedía que se reconsiderase la ordenanza en el marco de una mesa de diálogo metropolitana para que se adoptarse un nuevo documento con un enfoque «equilibrado que contemple las necesidades de área metropolitana, en especial, las del municipio de Armilla».

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, recordó que Maracena, precisamente, es uno de los municipios mejor conectados con la capital gracias a que cuenta con el metro, además de los autobuses del Consorcio de Transportes y animó al Ayuntamiento de esta localidad a fomentar entre sus vecinos el uso de estos medios de movilidad, aprovechando los recursos con los que cuenta.

Cuenca señala que el plan no reducirá la contaminación del aire El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al equipo de gobierno la paralización de la zona de bajas emisiones, «porque no atiende a la mejora de la calidad del aire ni reduce la contaminación atmosférica, principal problema de Granada y de su Área Metropolitana». El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, pide a Carazo que paralice la ZBE que el PP ha puesto en marcha porque «no soluciona el problema de la contaminación ni atiende a la mejora de la salud de los granadinos». «La capital y la zona metropolitana es la tercera más contaminada de España y donde peor aire respiramos, y ni Carazo ni Moreno Bonilla hacen nada», criticó. «Se ha constatado con un último estudio científico por lo tanto, necesitamos una alcaldesa que defienda a los granadinos y su salud», insistió.