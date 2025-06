«Quien tenga un arma debe ser para cazar o practicar un deporte reglado, esto no es EE UU»

Laura Velasco Granada Lunes, 2 de junio 2025, 00:10 Comenta Compartir

El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Lo saben bien en Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia ... Civil de Granada, donde es común que les digan: «No sabía que no podía tener en casa la pistola heredada de mi abuelo, la guardo por cariño». «En nuestro país, la legislación sobre armas establece que solo se puede poseer un arma para cazar o practicar un deporte reglado, no se puede tener en casa sin licencia. Esto no es Estados Unidos», explica Alberto Haro, jefe del área.

La única forma de quedársela sin contar con licencia es inutilizándola, un proceso que antes era más sencillo -a través de taladros-, pero que ahora es más largo y costoso. «Tienes que mandarla al banco de pruebas de Eibar, pagar el porte, el trámite, y luego esperar a que vuelva certificada como totalmente inutilizable», recalca. El que quiera deshacerse de ella siempre puede entregarla en Intervención de Armas para que la destruyan. La Ley no deja espacio para los atajos. En cuanto una persona fallece, el sistema informático alerta de inmediato si tiene un arma a su nombre. «Nos salta la alarma y lo llamamos», sentencia. Por otro lado, quien quiera obtener la licencia debe aprobar dos exámenes. El teórico, con 20 preguntas de una batería de 400, de las que hay que aprobar 16. Y el práctico, con dos disparos sobre una diana con una escopeta; para aprobar debe haber suficiente plomeo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión