La Zubia reforzará su servicio de limpieza con un contrato de más de 1,5 millones

El Ayuntamiento de La Zubia reforzará el área de Obras y Servicios gracias a una inversión de 1,5 millones de euros que servirán para poner en marcha un plan de choque que mejore la limpieza viaria en esta localidad metropolitana.

El Consistorio ha iniciado los trámites para la licitación más importante de su historia en esta área, cuya duración será de tres años y permitirá tanto el refuerzo duplicando el número de operarios como el uso de maquinaria nueva para la limpieza viaria.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, destaca que este refuerzo «es una firme apuesta de este equipo de gobierno, que es plenamente consciente de que el área de Obras y Servicios de una ciudad como La Zubia, con más de 20.000 habitantes, necesita ser reforzada de manera urgente, puesto que solo cuenta con seis operarios, una cifra absolutamente insuficiente».

Ante la imposibilidad de poder contratar a más personal debido a las limitaciones que marca la ley, el Ayuntamiento zubiense ha optado por licitar este servicio con esta inversión millonaria para acabar de una vez por todas con los problemas de limpieza que sufre La Zubia desde hace más de diez años.

«En la actualidad, La Zubia con apenas un tercio del personal de limpieza que tenía hace diez años, a pesar de que nuestro municipio no ha dejado de crecer y supera ya los 20.000 habitantes. Y es que, frente a los 18 operarios que había en 2004 (dos por cada uno de los nueve distritos de la localidad), en este momento solo hay seis trabajadores municipales en el área de Obras y Servicios, que los distintos gobiernos anteriores han ido desmantelando poco a poco y que es absolutamente insuficiente para una ciudad del tamaño de La Zubia», destaca la alcaldesa.

La alcaldesa recuerda que, además, el Ayuntamiento de La Zubia ha invertido más de 1,3 millones de euros para renovar su flota de vehículos para Obras y Servicios, Policía Local y Protección Civil. Gracias a esta inversión se han podido adquirir dos nuevas barredoras, dos coches de policía, un nuevo vehículo para Protección Civil, varios camiones para Obras y Servicios y tres dumper.

