Estado en el que ha quedado la vivienda incendiada. Ariel C. Rojas

«Al ver las llamas, mi marido empezó a gritarme para que cogiera al bebé y saliera»

Un incendio en Ambroz provoca el desalojo de decenas de vecinos

Leticia M. Cano

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:44

Eran las diez de la noche cuando uno de los vecinos de Ambroz volvía a su hogar tras su jornada laboral. Dispuestos a cenar y ... a dormir a su bebé, el timbre irrumpió la calma. «Un vecino tocó para que saliéramos», comenta la dueña de una casa de la calle Arenal. Les resultó extraño que alguien los llamara, pero abrieron la puerta. «Cuando mi marido vio las llamas, empezó a gritarme para que cogiera al bebé y saliera», añade aún con el susto en el cuerpo.

