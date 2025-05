Los vecinos de Cumbres Verdes piden a La Zubia que asuma la urbanización

Cumbres Verdes, a la sombra de los pinos y en pleno parque natural de Sierra Nevada, no es un sitio fácil en el que vivir. ... El idílico cántico de los pájaros y la tranquilidad que da respirar el aire puro de la montaña se ven ensombrecidos por la falta de comodidades.

Hace 50 años llegaron los primeros moradores, cuando la zona era suelo rústico con apenas tres diseminado de casas. Manuela, con 66 años, fue la primera en asentarse y ahora tiene 154 vecinos, en una comunidad con 213 parcelas. Poco más ha cambiado en medio siglo. Pese a que son parte de La Zubia, el autobús no termina de llegar, hay días que no tienen agua porque su reserva se contamina o gestionan ellos mismos la depuración de las aguas. Cada vecino hace de manitas en la urbanización y la comunidad suma al año más de 100.000 euros en gasto. Se hacen cargo del arreglo más nimio, como el cambio de una bombilla, pero también de asfaltar las calles, que se resquebrajan más que su paciencia.

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento que asuma de una vez por todas la entidad, mientras el consistorio señala que ya están en conversaciones con las empresas que le deben suministrar los servicios y, además los vecinos tienen que poner un poco de su parte, como desconectarse del pozo que extrae agua del río Dílar para suministrarles agua.

«Pagamos IBI y otras tasas municipales. No pedimos mucho. Solo queremos los mismos derechos que nuestros vecinos de La Zubia. No somos la Granada vaciada. Vivimos a cinco minutos en coche de ciudadanos que tienen garantizados los servicios públicos», explica Daniel Castro, que reside desde hace 38 años en Cumbres Verdes.

La presidenta de la comunidad, María José Cuevas, explica que la urbanización era una zona rústica hasta que el área se hizo urbanizable. «Pedimos que el ayuntamiento la declarara urbana y se hiciera cargo de ella. Para ello nos hicimos cargo de dotar de alumbrado a la zona, que lo tuvimos que poner tres veces porque no cumplía la normativa europea, asfaltamos las calles, hicimos aceras con un mínimo de 70 centímetros... Y un montón de requisitos más. Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero el ayuntamiento no nos asume. Nos piden que nos desconectemos de nuestra reserva de agua sin tener todavía conexión a la red. Hacemos analíticas semanales para saber si podemos consumir el agua de la captación y a veces la turbidez hace que no podamos abrir los grifos. Necesitamos ya una solución», lamenta la presidenta. «Viven aproximadamente entre 300 y 400 personas, de las cuales más de 200 están empadronadas ya en el municipio y seguimos igual», añade.

Los ciudadanos reclaman un autobús regular para la zona, dado que ahora deben trasladarse a otros puntos para disfrutar del servicio o esperar al fin de semana y coger la línea que emplean los excursionistas para visitar el Trevenque y la sierra.

En 2022, los vecinos interpusieron un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado. El tribunal falló que el Ayuntamiento, que recepcionó las obras de urbanización, debe asumir el mantenimiento y conservación del área, así como prestar los servicios públicos correspondientes, «de forma inmediata». El juzgado condenó al municipio a asumir la conservación y a prestar los servicios municipales correspondientes. Esta sentencia no es firme. El consistorio recurrió y ahora esperan que el TSJA resuelvan.

Los residentes se confiesan hartos de mantener reuniones «sin resultados» con los equipos de gobierno que pasan por la casa del pueblo. De hecho, interpusieron un nuevo recurso donde reclaman incluso 400.000 euros al consistorio por los gastos derivados durante el tiempo que no han asumido la zona residencial.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que tienen voluntad de solventar el desaguisado y se reúnen con los vecinos con frecuencia. Para ponerle remedio al problema, antes debe resolverse el recurso interpuesto ante el TSJA. Adicionalmente, le piden un esfuerzo «necesario» a los vecinos. El concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, José María Montoro, explica a IDEAL que han demandado a los residentes que rescindan del uso del pozo que les lleva el agua desde Dílar, pongan contadores y se conecten a la red de abastecimiento. De acuerdo con la versión municipal, ya se ha encargado un estudio de la captación a Emasagra.

El consistorio manifiesta que se hará cargo de solventar las deficiencias detectadas en la red de saneamiento y el colector y además ya está en conversaciones con el consorcio de transportes para implementar Cumbres Verdes con una línea de autobús. «Tenemos interés en resolver una situación que lleva enquistada más de 40 años», destaca el edil.