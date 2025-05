Ultimátum de Armilla a la Junta para que termine el carril ciclopeatonal

Después de cumplirse un año de la paralización de la obra del carril ciclopeatonal entre Armilla y Granada, que ejecuta la Consejería de Fomento, el ... Ayuntamiento de Armilla ha lanzado un ultimátum a la Junta, como paso previo a llevar este asunto a los tribunales. Desde alcaldía se ha emitido un decreto, que pasará por pleno, en el que se pide al Gobierno andaluz que cumpla con sus competencias y despeje unos terrenos de su titularidad para poder continuar con el vial. Fuentes del Ayuntamiento de Armilla aseguraron que tras esta herramienta administrativa, el paso siguiente será denunciar este asunto y abrir un contencioso administrativo para que la obra pueda concluirse.

Desde el Ayuntamiento de Armilla aseguran que han intentado todo antes de llegar a esta vía administrativa. Que han ofrecido terrenos en el lateral norte, en el lateral sur e incluso la financiación del modificado de obra para que el carril sea más estrecho y no pise el vial provisional de acceso al centro comercial. Después de unos cinco meses sin respuesta, sin firmar este convenio y sin novedades, fuentes municipales aseguran que no queda otra que iniciar la vía oficial para tratar de terminar la obra de este carril que unirá el municipio de Armilla con el PTS, después de que el vial esté hecho y solo queden 150 metros envueltos en un conflicto de terrenos.

En el decreto el Ayuntamiento pide la Junta que cumpla con sus competencias, algo que entiende imprescindible para despejar el suelo ocupado por el vial del centro comercial por donde debe ir el paso peatonal. El Consistorio dice que se han enviado numerosos escritos para ofrecer su colaboración y para recordarle a la Consejería que «la potestad de recuperación posesoria de los terrenos corresponde exclusivamente a la administración titular del dominio público: la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda».

Que la Junta desaloje el carril

El Ayuntamiento dice en su documento que «la persistencia de esta ocupación ilegal (de los terrenos por donde debe ir el carril) ha paralizado de facto las obras adjudicadas, provocando un grave perjuicio a los intereses generales del municipio de Armilla, obstaculizando una conectividad metropolitana, peatonal y ciclista esencial entre municipios, comprometiendo la inversión pública realizada y retrasando la puesta en servicio de una infraestructura estratégica para el transporte sostenible, financiada por la Unión Europea». señalan.

En este documento oficial del Ayuntamiento se recoge que en el caso en que, transcurrido el plazo legal para atender el presente requerimiento de recuperación posesoria, «se deduzca la inactividad de la administración autonómica» -es decir que la Consejería no actúe-, se ordena a los servicios jurídicos de este Ayuntamiento se proceda al ejercicio, en su caso, de las acciones judiciales que procedan en el ámbito contencioso-administrativo o en cualquier otro orden jurisdiccional. Para ello, en el decreto ya se designa que letrado llevará estas actuaciones judiciales.

En febrero de 2023 comenzaron las obras de un vial muy esperado: la conexión peatonal entre Granada y Armilla a través del PTS, necesaria para salvar la autovía. Actualmente, dos años y tres meses más tarde, no está terminado este proyecto que tenía un plazo de ejecución de ocho meses. Es más, la obra lleva desde mayo de 2024 completamente paralizada y sin solución a la vista. Todavía no existe la fórmula urbanística para salvar el recorrido de este carril que pisa un terreno al que no puede acceder físicamente. Esto no se aclaró cuando se iniciaron los trabajos de construcción del camino. Se pensó que la solución para poder acceder al solar llegaría y el vial podría terminarse. Pero no ha sido así. Los extremos sí se han concluido pero han quedado descolgados 150 metros. La maleza y los materiales de la obra almacenados –cada vez con más aspecto de abandonados– son el paisaje que ha dejado la obra interrumpida.