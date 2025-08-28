La última vivienda quemada en Pinos Puente tendrá que ser demolida

Era evidente que la vivienda había quedado en una situación desastrosa. Parte de una pared lateral se vino abajo, tanto que incluso una habitación entera ... había quedado al descubierto. Ladrillos y escombros se amontonaban por la calle, mientras que la puerta principal descansaba, apoyada sobre una pared, después de salir despedida. La última casa quemada en Pinos Puente, relacionada con el homicidio del joven Rafa hace tres semanas, tendrá que ser derrumbada. Los moradores -que no se encontraban allí- son familiares del presunto autor de la muerte del joven de 20 años. La Guardia Civil, que ha intensificado la vigilancia en el municipio tras lo ocurrido, continúa la investigación, por ahora sin detenidos. Siguen trabajando con la hipótesis de que el suceso está relacionado con el crimen del pasado 9 de agosto.

Tal y como ha podido saber este periódico por fuentes municipales, el Ayuntamiento de Pinos Puente ha abierto un expediente administrativo de declaración de ruina. El inmueble, que ardió en la calle Orosia durante la madrugada del pasado miércoles, deberá ser derribado, puesto que el riesgo de colapso es considerable. De hecho, ayer, jueves, la fachada se encontraba ligeramente más inclinada. La calle permanece desalojada y está prohibido el tránsito tanto de peatones como de vehículos. Ningún inquilino de las viviendas colindantes podrá volver mientras el inmueble afectado siga en esas condiciones.

La pregunta del millón en estos casos es cómo se gestiona la demolición y quién la sufraga. La teoría es que el propietario es el responsable de su estado, por lo que debería hacerse cargo de los gatos y, después, presentar una denuncia para repercutir los gastos si efectivamente ha sido provocado, ya que habría un delito de daños. Sin embargo, en la práctica no siempre es así. La administración no puede dejar el tema a merced de los dueños, puesto que no siempre tienen la capacidad económica para hacerlo y prima la protección tanto del ciudadano como de los bienes.

Por ello, en este caso se han abierto dos vías. Por un lado, tratarán de localizar a los propietarios -aún no lo han logrado- para que se hagan responsable del derrumbe. De forma paralela, si no dan con ellos o, en el caso de hacerlo, estos no son capaces de sufragar los gastos, la administración actuaría de forma subsidiaria y después lo repercutiría al titular. En caso de que el dueño no pueda afrontar ese pago, puede darse la circunstancia de que sea el ayuntamiento el que asuma el coste.

El Consistorio de Pinos Puente ha agilizado los trámites para esta segunda vía. Ya han contactado con una empresa especializada y los técnicos visitaron ayer la zona. Constataron que la fachada está más inclinada y el riesgo de colapso es considerable.

Asimismo, la Guardia Civil, que ha intensificado la vigilancia en el municipio tras lo ocurrido, continúa la investigación, por ahora sin detenidos. Aún no ha trascendido cómo se originó el incendio. Por el pueblo corre el rumor de que fue una explosión provocada, un extremo que en ningún caso ha sido confirmado. Los vecinos, según ha podido saber este periódico, están cansados de venganzas. Hay un malestar general por unos sucesos que ponen al municipio en el foco mediático una vez más.