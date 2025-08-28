Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado en el que quedó la vivienda de Pinos Puente. Pepe Marín

La última vivienda quemada en Pinos Puente tendrá que ser demolida

El Ayuntamiento ha abierto el expediente administrativo de declaración de ruina por el estado en el que quedó el inmueble, que está relacionado con el homicidio de un joven este mes

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:10

Era evidente que la vivienda había quedado en una situación desastrosa. Parte de una pared lateral se vino abajo, tanto que incluso una habitación entera ... había quedado al descubierto. Ladrillos y escombros se amontonaban por la calle, mientras que la puerta principal descansaba, apoyada sobre una pared, después de salir despedida. La última casa quemada en Pinos Puente, relacionada con el homicidio del joven Rafa hace tres semanas, tendrá que ser derrumbada. Los moradores -que no se encontraban allí- son familiares del presunto autor de la muerte del joven de 20 años. La Guardia Civil, que ha intensificado la vigilancia en el municipio tras lo ocurrido, continúa la investigación, por ahora sin detenidos. Siguen trabajando con la hipótesis de que el suceso está relacionado con el crimen del pasado 9 de agosto.

