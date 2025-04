«Las secuelas del accidente no me permiten salir y conocer a alguien: me limitan la vida entera»

A David Álvarez, que tiene 33 años, le cambió la vida una jornada de trabajo. Pasó de ser vital, fuguilla y buscavidas a apenas poder ... ir al baño solo. Una puerta de 400 kilos machacó su pie derecho y tras más de tres años, sigue con unos dolores terribles y con una incapacidad permanente total que reconoce su movilidad limitada.

El 20 de septiembre de 2021, David trabajaba de peón de obra para el Ayuntamiento de Monachil, un trabajo que le había salido por estar en la bolsa social. Con frecuencia entraba y salían de un almacén municipal para coger material. David cuenta que la puerta había que empujarla y que «estaba rota». Entonces «notó que cedía» y cuando se percató la tenía encima sobre su cuerpo. De allí fue al PTS y le operaron. «Fueron seis o siete horas reconstruyéndome el pie».

Le operaron otra vez en Barcelona. «De primeras se me quedó bien porque me pusieron una placa y un anclaje. Y al año tuve que ir a quitármela porque me molestaba mucho a la hora de hacer rehabilitación». Desde entonces siente dolor y no puede dejar las pastillas. El forense le dijo «que se había quedado cojo» y a partir de ahí, David tuvo que asumir que su vida iba a ser estar sentado en casa, ver la tele y rabiar de dolor a cada paso. Le acompaña su madre, María, que ha trabajado toda la vida también para el Ayuntamiento y que no entiende cómo ahora «hasta les han retirado el saludo». El juzgado de Instrucción número 7 de Granada investiga al alcalde de esta localidad, José Morales, y a un concejal por un delito de lesiones. El asunto sigue en diligencias previas y servirá para aclarar qué pasó el día del accidente.

David no se puede poner zapatos y se ha convertido en una persona dependiente que no se puede ni duchar solo. «El simple hecho de meterme en el plato de ducha ya conlleva riesgo», añade. Ya tiene cita para la unidad del dolor, donde podrá sentir alivio, al menos. El chico vive de alquiler con su madre porque antes estaban en una casa antigua con humedades y escaleras.

David cuenta que la inspección abrió investigación de oficio y empezó un periplo judicial por lo Social, por lo Penal. «El Ayuntamiento no me ha indemnizado todavía. No se hacen cargo», reprocha este extrabajador. «Además el Ayuntamiento me denunció a mí por decir que yo me había echado la puerta encima», expresa David con mirada de asombro, desde el sillón en el que vive.

David Álvarez dejó de comer tras el accidente. También fue al psiquiatra porque veía «cosas raras». Se hundió pero ahora ha remontado y tiene ganas de vivir y de hacer cosas. Sin padre desde los ocho años siempre lo han considerado «el hombre de la casa». Sin hermanos, ahora cuida de su madre y su madre de él. «Esto me limita la vida social. No quiero salir, conocer a alguien... me limita la vida también en casa».

David espera que se «haga justicia» con lo que pasó ese día. La causa, se ha retrotraído al principio y habrá que esperar. Con la indemnización –sí ha recibido ya una cuantía de la aseguradora– explica que se compraría una casa ya que viven de las dos pensiones.

«No quiero perder la esperanza porque soy muy joven», concluye David García, que tiene ganas de que termine la parte judicial y pueda recibir una ayuda para recuperarse junto a su madre y empezar de nuevo.